В Воронеже в День всех влюбленных поженились 30 пар
В области зарегистрировали 62 брака.
В области зарегистрировали 62 брака.
Лишь 62 пары решили пожениться в Воронежской области в День всех влюбленных в 2018 году в среду, 14 февраля. В главном Дворце бракосочетания зарегистрировали 23 брака, а всего в Воронеже — 30. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в
В ведомстве отметили, что у воронежцев нет ажиотажа в День всех влюбленных. Если сравнить количество зарегистрированных пар в субботу и праздничный день, то большой разницы нет. В выходные женятся до 70 пар. В День влюбленных в 2015 году, который приходился на субботу, в Воронежской области поженились более 200 пар.
Сотрудники управления отмечают, что количество регистраций начинает расти весной — к празднику Красной горки. В центральном Дворце бракосочетания уже забронировали почти все свободное время на субботу, 14 апреля.
Всего в 2017 году в области зарегистрировали 17 150 браков, а в 2016 году - 14511.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.