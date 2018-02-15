Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
Чтобы похудеть, надо медленно жевать
Как живут женщины с паническим страхом рожать
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Гарнер впервые после развода появилась на публике с мужчиной
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Британские СМИ заявили, что Брызгалова "украла" Олимпиаду
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Эксперт: В Киеве не понимают, к чему приведет нападение на Крым
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
Гарнер впервые после развода появилась на публике с мужчиной
Израильский эксперт: РФ может уничтожить США без ядерного оружия
Экс-помощник госсека США: Жила с 18-ю моряками РФ
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
10Во Флориде в школе произошла стрельба
11:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в День всех влюбленных поженились 30 пар

В области зарегистрировали 62 брака.

Лишь 62 пары решили пожениться в Воронежской области в День всех влюбленных в 2018 году в среду, 14 февраля. В главном Дворце бракосочетания зарегистрировали 23 брака, а всего в Воронеже — 30. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе управления ЗАГСа по региону.

В ведомстве отметили, что у воронежцев нет ажиотажа в День всех влюбленных. Если сравнить количество зарегистрированных пар в субботу и праздничный день, то большой разницы нет. В выходные женятся до 70 пар. В День влюбленных в 2015 году, который приходился на субботу, в Воронежской области поженились более 200 пар.

Сотрудники управления отмечают, что количество регистраций начинает расти весной — к празднику Красной горки. В центральном Дворце бракосочетания уже забронировали почти все свободное время на субботу, 14 апреля.

Всего в 2017 году в области зарегистрировали 17 150 браков, а в 2016 году ­- 14511.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Воронеже сотрудница банка пойдет под суд за мошенничество на 33 млн рублей
Фигуристы Тарасова и Морозов сенсационно остались без медалей ОИ
СМИ: раненные в Сирии «наемники» доставлены в госпитали России
Биатлонистки бегут индивидуальную гонку на ОИ (видеотрансляция)
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной
Экс-депутата Госдумы заподозрили в краже 200 млн рублей
Россияне перешли от сбережений к потреблению
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Падение с пьедестала. Тарасова и Морозов не попали в призёры ОИ Они не смогли показать лучшего проката в сезоне. А соперники смогли
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
В Windows 10 появится режим максимальной производительности Он поможет не тратить ресурсы компьютера на мелкие задачи
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Как живут женщины с паническим страхом рожать От панического страха перед родами страдает до 14% женщин
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь