В Воронеже в День всех влюбленных поженились 30 пар

Лишь 62 пары решили пожениться в Воронежской области в День всех влюбленных в 2018 году в среду, 14 февраля. В главном Дворце бракосочетания зарегистрировали 23 брака, а всего в Воронеже — 30. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в пресс-службе управления ЗАГСа по региону.

В ведомстве отметили, что у воронежцев нет ажиотажа в День всех влюбленных. Если сравнить количество зарегистрированных пар в субботу и праздничный день, то большой разницы нет. В выходные женятся до 70 пар. В День влюбленных в 2015 году, который приходился на субботу, в Воронежской области поженились более 200 пар.

Сотрудники управления отмечают, что количество регистраций начинает расти весной — к празднику Красной горки. В центральном Дворце бракосочетания уже забронировали почти все свободное время на субботу, 14 апреля.