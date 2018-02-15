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12:07 (мск), источник: Моя Планета

Блогер-путешественник рассказал, как несчастье заставило его прожить лучший год жизни

Интернет-предприниматель и веб-журналист Джейкоб Лаукайтис рассказал, как изменил свою жизнь после страшной аварии в 2016 году и сделал 2017 год лучшим в своей жизни.

В самом конце 2016 года меня сбил пьяный водитель в Таиланде, мне сделали пластическую операцию, которая длилась четыре часа и обошлась более чем в $10 000, но в итоге это спасло мне жизнь.
Джейкоб Лаукайтис

По словам молодого человека, лежа на больничной койке, он понял, что авария — это одна из лучших вещей, которая могла с ним произойти, потому что это заставило его понять, насколько коротка и прекрасна жизнь.

Я должен прожить каждый день моей жизни, как будто он последний. Поэтому, как только я покинул больницу, я решил максимально использовать каждый день… и это сделало 2017 лучшим годом моей жизни.
Джейкоб Лаукайтис

Всего за один год он смог исполнить мечту детства и совершить восхождение на Эверест. Кроме того, Лаукайтис посетил Иран, прыгнул с парашютом в Новой Зеландии, испытал себя в «сумасшедших метелях» в Индии, побывал в Омане и Южной Корее, а также прожил пять дней в трущобах Мумбая.

Отчеты о своих путешествиях Лаукайтис публикует в Instagram.

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