В Омске открылось первое общежитие для людей с синдромом Дауна

Источник: "Российская газета"

На протяжении шести месяцев «пилотная группа» из семи омичей с синдромом Дауна будет здесь жить и учиться преодолевать бытовые трудности. Ребятам придется самим ходить в магазин, покупать продукты, готовить еду, прибираться в комнатах и при этом оставаться друзьями и добрыми соседями.

— У всех наших подопечных мамы и папы уже в возрасте, — рассказывает организатор проекта, руководитель общественной организации «Планета друзей» Наталья Мишенина. — С каждым годом они становятся старше, и их страх за будущее детей растет. К сожалению, родственники, как правило отказываются от «солнечных» ребят, оставшихся без родителей. А в психоневрологических интернатах домашние дети не живут долго — умирают от тоски. Поэтому мы и хотим научить их жить без сопровождения — полностью самостоятельно, либо с минимальной поддержкой. Такие примеры в России уже есть, и они нас вдохновляют и придают нам сил.

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Юра Парахневич в свой 21 год еще ни разу не расставался с бабушкой. Валентина Петровна полностью посвятила свою жизнь воспитанию внука.

— Мы вместе ходили в детский сад, потом закончили специальную школу, а теперь ездим на занятия в учебную мастерскую, — рассказывает Валентина Петровна. — Я научила Юру готовить. Он любит хозяйничать на кухне — может и мясо запечь, и селедку под шубой сделать. Я вижу, что отношение людей к таким детям постепенно меняется. Но все равно боюсь оставить его одного на улице, отпустить в кино — вдруг кто обидит?

Саше Волгину уже исполнилось тридцать. Он любит рисовать и принес с собой карандаши, фломастеры и настольную лампу. Говорит, что хочет украсить комнату собственными картинами.

— У нас большая и дружная семья, Сашка — наш любимчик, — рассказывает его отец Вячеслав Александрович. — Конечно, боязно оставлять его одного. Но мы понимаем, что этот эксперимент для него необходим. Он сможет найти себе друзей, научиться пользоваться общественным транспортом. Я бывший военный, поэтому Саша практически всю свою жизнь провел по гарнизонам и вообще не ориентируется в городе.

О таком «учебном» общежитии родители «солнечных» детей мечтали давно. В конце прошлого года администрация Омска предоставила «Планете друзей» помещение на первом этаже здания по улице Лермонтова с низкой арендной платой. Министерство труда и социального развития Омской области выделило субсидии, которые пойдут на оплату труда педагогов, сопровождающих постояльцев общежития. Ремонт провели своими силами — с помощью родителей, детей и неравнодушных омичей. Кроме того, в 2017 году организация выиграла грант, средства которого потратили на оборудование комнат.

— Распорядок дня в общежитии тоже будет похож на студенческий, — рассказывает педагог Алена Киселева. — По утрам ребята будут сами заправлять свои постели, делать зарядку, принимать водные процедуры, готовить завтрак, мыть посуду. После этого мы поедем на занятия в наши учебные классы, где работают гончарные, швейные и другие мастерские. А вечером, после приготовления ужина и уборки, ребята могут сходить в кино или заняться любимым делом.

Проживать в общежитии «студенты» будут пять дней в неделю. А на выходные их будут ждать мамы и папы, бабушки и дедушки. Для приезжих из сельских районов Омской области или иногородних семей в общежитие предусмотрена гостевая комната.

Прямая речь

Наталья Мишенина, руководитель общественной организации «Планета друзей»: