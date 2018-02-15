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12:10 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге установят границы водоохранной зоны ручья Глухого

Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора, касающиеся водоохранной зоны ручья.

Природоохранный прокурор обратился в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с иском об установлении границ водоохранной зоны ручья Глухого, сообщает прокуратуре города.

Прокурор подал иск к комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с требованием принять меры к установлению границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ручья, а также отображению этих сведений на картографических материалах. Кроме того, прокурор требовал предоставить эту информацию в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов для внесения их в государственный водный реестр.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора. Апелляционным определением жалоба ответчика осталась без удовлетворения.

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