В Петербурге установят границы водоохранной зоны ручья Глухого
Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора, касающиеся водоохранной зоны ручья.
Суд удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора, касающиеся водоохранной зоны ручья.
Природоохранный прокурор обратился в Дзержинский районный суд
Прокурор подал иск к комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с требованием принять меры к установлению границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ручья, а также отображению этих сведений на картографических материалах. Кроме того, прокурор требовал предоставить эту информацию в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов для внесения их в государственный водный реестр.
Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора. Апелляционным определением жалоба ответчика осталась без удовлетворения.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.