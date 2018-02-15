В Петербурге установят границы водоохранной зоны ручья Глухого

Прокурор подал иск к комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности с требованием принять меры к установлению границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ручья, а также отображению этих сведений на картографических материалах. Кроме того, прокурор требовал предоставить эту информацию в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов для внесения их в государственный водный реестр.