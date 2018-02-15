Свет в волгоградских домах будет даже в непогоду
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Климатические данные поступают от нескольких внешних источников прогнозирования, после чего автоматически анализируются с помощью специального алгоритма. Все это происходит в режиме реального времени и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций высылаются оповещения о руководстве при вводе особых режимов работы. Своевременный анализ метеообстановки позволяет персоналу максимально быстро подготовиться к ликвидации аварий, собрать необходимые материалы.
Также система следит за автомобилями и спецтехникой, участвующей в
В геоинформационной системе МРСК Юга содержатся данные обо всех объектах электросетевого комплекса — это свыше 2,5 млн. позиций.
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