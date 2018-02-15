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12:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Свет в волгоградских домах будет даже в непогоду

По сообщению пресс-службы межрегиональной распределительной сетевой компании Юга в этом поможет система мониторинга электросетевого комплекса на основе опасных погодных условий (ГИС МЭК).

Основная цель новшества для жителей нашего региона — сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей при возникновении технологических нарушений в результате прохождения атмосферных фронтов.

Климатические данные поступают от нескольких внешних источников прогнозирования, после чего автоматически анализируются с помощью специального алгоритма. Все это происходит в режиме реального времени и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций высылаются оповещения о руководстве при вводе особых режимов работы. Своевременный анализ метеообстановки позволяет персоналу максимально быстро подготовиться к ликвидации аварий, собрать необходимые материалы.

Также система следит за автомобилями и спецтехникой, участвующей в аварийно-восстановительных работах, гололедом на проводах и количеством необходимых материалов на складах.

В геоинформационной системе МРСК Юга содержатся данные обо всех объектах электросетевого комплекса — это свыше 2,5 млн. позиций.

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