Свет в волгоградских домах будет даже в непогоду

Основная цель новшества для жителей нашего региона — сокращение времени перерывов электроснабжения потребителей при возникновении технологических нарушений в результате прохождения атмосферных фронтов.

Климатические данные поступают от нескольких внешних источников прогнозирования, после чего автоматически анализируются с помощью специального алгоритма. Все это происходит в режиме реального времени и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций высылаются оповещения о руководстве при вводе особых режимов работы. Своевременный анализ метеообстановки позволяет персоналу максимально быстро подготовиться к ликвидации аварий, собрать необходимые материалы.

Также система следит за автомобилями и спецтехникой, участвующей в аварийно-восстановительных работах, гололедом на проводах и количеством необходимых материалов на складах.