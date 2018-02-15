Во время ЧМ калининградские пограничники будут проверять документы не более трёх минут
Время будет считаться с момента предъявления документа должностному лицу.
Время будет считаться с момента предъявления документа должностному лицу.
Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде региональные пограничники будут тратить на проверку паспортов на границе не более трёх минут. Об этом сообщает
Предполагается, что больше всего болельщиков поедет в эти дни через автомобильные пункты пропуска «Мамоново II» (Гжехотки), «Мамоново» (Гроново) и «Багратионовск». Прорабатываются меры по недопущению задержек проходящих границу.
В Калининграде сыграют шесть европейских и две африканские сборные. 16 июня пройдёт матч между Хорватией и Нигерией, 22 июня сыграют Сербия и Швейцария, 25 июня — Испания и Марокко. Последней встречей станет игра между Англией и Бельгией, которая состоится 28 июня.
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