Во время ЧМ калининградские пограничники будут проверять документы не более трёх минут

Источник: Клопс.ru

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде региональные пограничники будут тратить на проверку паспортов на границе не более трёх минут. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Время будет считаться с момента предъявления документа должностному лицу. Таков регламент, установленный ведомством.

Предполагается, что больше всего болельщиков поедет в эти дни через автомобильные пункты пропуска «Мамоново II» (Гжехотки), «Мамоново» (Гроново) и «Багратионовск». Прорабатываются меры по недопущению задержек проходящих границу.