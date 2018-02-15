Павловская детско-юношеская спортивная школа впервые получила автобус
Воспитанники смогут посещать все выездные соревнования.
Воспитанники смогут посещать все выездные соревнования.
Павловская
Как сообщила директор ДЮСШ Елена Чаркина, средства на приобретение автобуса выделили из резервного фонда
Глава администрации района Юрий Русинов вручил ключи от нового автобуса директору школы и отметил, что теперь спортсмены могут участвовать во всех выездных соревнованиях.
— На соревнования мы ездили и рейсовыми автобусами, и такси нанимали, и родители возили. Но бывало и так, что не могли решить вопрос с транспортом, поэтому пропускали состязания, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» член сборной команды области по легкой атлетике, бронзовый призер Первенства России Анна Болгова.
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