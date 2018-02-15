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11:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Павловская детско-юношеская спортивная школа впервые получила автобус

Воспитанники смогут посещать все выездные соревнования.

Павловская детско-юношеская спортивная школа получила новый автобус Ford и спортинвентарь в среду, 14 февраля. Стоимость автобуса — 2,7 млн рублей, инвентаря — 140 тыс. рублей.

Как сообщила директор ДЮСШ Елена Чаркина, средства на приобретение автобуса выделили из резервного фонда экс-губернатора области, ныне полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева. Деньги на инвентарь предоставили депутаты облДумы.

Глава администрации района Юрий Русинов вручил ключи от нового автобуса директору школы и отметил, что теперь спортсмены могут участвовать во всех выездных соревнованиях.

— На соревнования мы ездили и рейсовыми автобусами, и такси нанимали, и родители возили. Но бывало и так, что не могли решить вопрос с транспортом, поэтому пропускали состязания, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» член сборной команды области по легкой атлетике, бронзовый призер Первенства России Анна Болгова.

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