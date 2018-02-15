Социологи рассказали о планах россиян на отдых в России

Источник: РИА Новости

«Около 74% жителей городов-миллионеров намерены в 2018 году совершить хотя бы одну туристическую поездку по России, в то же время до 2% уменьшилось количество жителей, которые вообще не планируют никуда уезжать в свой отпуск», — говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, чаще всего респонденты путешествуют по РФ, чтобы навестить родственников и друзей (26% от всех поездок по стране), а также 21% — чтобы отдохнуть на море. При этом 97% опрошенных планируют совершить хотя бы еще одну поездку кроме посещения родственников и друзей. В среднем те, кто выбирает Россию как направление для путешествия, совершают четыре поездки в год. Самым популярным сезоном отпусков остается лето — на этот сезон приходится 40% всех запланированных поездок внутри страны.

Наиболее востребованными направлениями для отдыха в РФ, как и в 2017 году, стали Черноморское побережье и Сочи, включая Красную Поляну, их посетят более 65% опрошенных, планирующих отдых внутри страны.

Также значительно чаще других направлений туристы упоминают маршрут «Золотое кольцо России» и Алтай. Также популярностью у россиян пользуются города, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года.

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В целом количество людей, совершающих поездки по РФ ради посещения спортивных мероприятий, составляет 23% от общего числа респондентов. Такой тип поездок составляет 13% от всех поездок по России. Этот вид туризма характеризуется сглаженной сезонностью и больше всего привлекает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и людей с высоким уровнем дохода (28%). Доля заинтересованных в посещении спортивных мероприятий выше среди мужчин — 28%, среди женщин этот показатель составляет 17%.