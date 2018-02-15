Социологи рассказали о планах россиян на отдых в России
Около 74% жителей
Около 74% жителей
«Около 74% жителей
городов-миллионеровнамерены в 2018 году совершить хотя бы одну туристическую поездку по России, в то же время до 2% уменьшилось количество жителей, которые вообще не планируют никуда уезжать в свой отпуск», — говорится в сообщении.
Согласно результатам опроса, чаще всего респонденты путешествуют по РФ, чтобы навестить родственников и друзей (26% от всех поездок по стране), а также 21% — чтобы отдохнуть на море. При этом 97% опрошенных планируют совершить хотя бы еще одну поездку кроме посещения родственников и друзей. В среднем те, кто выбирает Россию как направление для путешествия, совершают четыре поездки в год. Самым популярным сезоном отпусков остается лето — на этот сезон приходится 40% всех запланированных поездок внутри страны.
Также значительно чаще других направлений туристы упоминают маршрут «Золотое кольцо России» и Алтай. Также популярностью у россиян пользуются города, которые примут чемпионат мира по футболу 2018 года.
В целом количество людей, совершающих поездки по РФ ради посещения спортивных мероприятий, составляет 23% от общего числа респондентов. Такой тип поездок составляет 13% от всех поездок по России. Этот вид туризма характеризуется сглаженной сезонностью и больше всего привлекает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (29%) и людей с высоким уровнем дохода (28%). Доля заинтересованных в посещении спортивных мероприятий выше среди мужчин — 28%, среди женщин этот показатель составляет 17%.
При этом 64% респондентов, планирующих посетить спортивные мероприятия во время поездки, собираются посетить футбольные матчи. Причем предпочтения мужчин и женщин в этом вопросе совпали: футбол занимает первое место как у мужчин (70%), так и у женщин (56%). Большинство поездок на спортивные мероприятия — 73% — участники опроса совершат в качестве болельщиков. Число россиян, которые собираются отдыхать исключительно за рубежом, увеличилось по сравнению с 2017 годом с 20% до 24%.
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