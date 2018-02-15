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15 февраля, источник: Lenta.Ru

Бизнесмен сбросил 130 килограммов ради Бекхэма

Британский бизнесмен Гвилим Пью сменил свою работу страховщиком на модельную карьеру. Для этого Пью занялся спортом, изменил режим дня и питания, избавился от избыточного веса, сменил имидж и прическу. Первым брендом, который представил Пью, стал Nathan Palmer.

Британский бизнесмен Гвилим Пью (Gwilym Pugh) сменил свою работу страховщиком на модельную карьеру, cообщает Mirror.

Для этого Пью занялся спортом (баскетболом и регби), изменил режим дня и питания, стал проходить более 15 тысяч шагов в день, избавился от избыточного веса (около 130 килограммов), сменил имидж и прическу. Первой коллекцией, которую представил Пью, стала линейка 2015 года бренда Nathan Palmer.

В настоящее время Гвилим Пью работает в модельном агентстве AMCK Models, позирует для рекламных кампаний брендов Vans, Bud Light, Diesel. Кроме того, он сотрудничает с бывшим футболистом, моделью и предпринимателем Дэвидом Бекхэмом в одном из его проектов.

В феврале 2018 года американка Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, снялась в рекламе купальников вместе со своей 53-летней матерью Линдой. Фотографии были опубликованы в Instagram Линды Грэм. Съемки проходили в Агадире, Марокко. Серия, сделанная фотографом Беном Уоттсом, получила название Power of the Journey («Энергия путешествия»). Модели примерили как бикини, так и открытые купальники — их марка не сообщается.

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