В казанском парке Победы появится монумент участникам локальных войн

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В казанском парке Победы появится монумент в память об участниках локальных войн. Об этом сегодня на торжественном митинге, посвященном 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, рассказал начальник Казанского суворовского военного училища генерал-майор Валерий Миронченко.

Решение о создании новой площадки принял Президент Татарстана Рустам Минниханов, отметил Миронченко. «Мы сегодня собираемся здесь крайний, можно сказать, последний раз, все остальные мероприятия мы будем проводить теперь в парке Победы. Там для нас выделено специальное место, будет построен новый монумент», — добавил он.

Новый монумент будет посвящен не только участникам войны в Афганистане, но и тем, кто принимал участие в других локальных конфликтах (Приднестровье, Чечня, Южная Осетия и так далее), отметил начальник Казанского суворовского военного училища.

Каждый год 15 февраля участники боевых действий в Афганистане собираются у памятника погибшим на этой войне, чтобы вспомнить своих боевых товарищей. На новой площадке будет удобнее встречаться, отметил председатель Республиканской организации инвалидов войны в Афганистане Евгений Кабыш.

«Вот уже 29 лет прошло с тех пор, как последний солдат вышел из Республики Афганистан. В этот день перестали гибнуть ребята. 29 лет мы празднуем этот день памяти. По инициативе общественных организаций было подписано обращение на имя Президента, чтобы перенести памятник в парк Победы», — пояснил он.

В торжественном митинге приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных организаций Татарстана, курсанты Суворовского военного училища и Казанского высшего танкового командного училища.