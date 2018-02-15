Госавтоинспекция Казани станет в «тоннель» против нарушителей

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В пятницу ГИБДД выйдет в рейд по выявлению латентных нарушителей ПДД, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Особое внимание полицейские окажут водителям, привлекавшимся ранее к ответственности, не соблюдающим правила перевозки детей, управляющим авто без прав, в состоянии опьянения.

В процессе рейда инспекторы также намерены посетить водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов.

Кроме этого, полицейские будут пристально следить за водителями, не пропускающими пешеходов на «зебрах».