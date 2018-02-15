Госавтоинспекция Казани станет в «тоннель» против нарушителей
Рейд по выявлению латентных нарушителей состоится 16 февраля.
Рейд по выявлению латентных нарушителей состоится 16 февраля.
(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В пятницу ГИБДД выйдет в рейд по выявлению латентных нарушителей ПДД, сообщает Госавтоинспекция Казани.
Особое внимание полицейские окажут водителям, привлекавшимся ранее к ответственности, не соблюдающим правила перевозки детей, управляющим авто без прав, в состоянии опьянения.
В процессе рейда инспекторы также намерены посетить водителей, уклоняющихся от уплаты штрафов.
Кроме этого, полицейские будут пристально следить за водителями, не пропускающими пешеходов на «зебрах».
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям проверять все документы перед поездкой, соблюдать ПДД и оплачивать штрафы вовремя.
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