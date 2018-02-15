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12:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Молодежный Крестный ход перекроет движение в Петербурге

Ограничения на парковку вступят в силу уже сегодня.

Источник: Комсомольская правда

В грядущую субботу в Петербурге будут отмечать День православной молодежи. Праздник обещают на весь день.

Начнется он в 10 утра литургией со сводным хором православной молодежи в Феодоровском соборе на Миргородской улице и продолжится молодежным же Крестным ходом.

— В связи с этим с 23:00 15 февраля до 13:00 17 февраля будет запрещена парковка по улице Миргородской от Полтавской до Харьковской, по Харьковской от Миргородской до Тележной, по Тележной от Харьковской до Чернорецкого переулка, а также по площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого к проспекту Обуховской обороны, — сообщили «Комсомольской правде в Петербурге» в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Кроме того, 17 февраля с 11:00 до 13:00 по этим участкам и вовсе будет не проехать. Но прекращать движение транспорта будут поэтапно — по ходу движения Крестного хода.

С часу дня автомобилисты уже смогут свободно передвигаться здесь, а православная молодежь отправится дальше праздновать Масленицу.

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