В Крыму повысили надежность охраны пунктов пропуска с Украиной
Пограничное управление ФСБ по Республике Крым и Крымский филиал ФГКУ «Росгранстрой» сообщили об оснащении пунктов пропуска с Украиной новыми современными средствами защиты и наблюдения.
Пограничное управление ФСБ по Республике Крым и Крымский филиал ФГКУ «Росгранстрой» сообщили об оснащении пунктов пропуска с Украиной новыми современными средствами защиты и наблюдения.
Смонтированы и уже запущены в эксплуатацию системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические средства, позволяющие дистанционно контролировать приграничную территорию. Это избавляет от необходимости физического патрулирования
Ранее «Росгранстрой» модернизировал инфраструктуру автомобильных пунктов пропуска Джанкой, Армянск и Перекоп. В частности, увеличено количество полос для контроля пересекающих границу автомобилей, установлены дополнительные модули и санузлы для пешеходов, увеличены площади навесов на полосах контроля транспорта.
Напомним, осенью на границе Украины и Крыма началось строительство 50-километрового забора, который усилит охрану рубежей между двумя государствами и предотвратит незаконное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска.
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