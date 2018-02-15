Евровидение в Молдове: жребий определил порядок выступления в финале

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В результате прошедшей в четверг жеребьевки участники финала национального отбора на «Евровидение-2018» узнали, какими по счету они представят свой конкурсный номер 24 февраля.

По итогам «живых прослушиваний» из 27 исполнителей и музыкальных коллективов члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора. Первоначально предполагалось провести еще два этапа, однако оргкомитет принял решение допустить всех к финалу, который состоится 24 февраля.

В ходе жеребьевки каждый участник сам выбирал порядковый номер. Если он отсутствовал, за него мог это сделать его представитель. Если же и его не было, то выбор делали организаторы.

Порядок выступления участников выглядит так:

1. Толик — Broken Glass.

2. Лавиния Русу — Altundeva.

3. Bella Luna — Moments.

4. Анна Тимофей — Endlessly.

5. Илья Сорочан & Dasha DaGro — Minds & Veins.

6. Che MD — Inima-n stângă

7. Константин Кобылян — Numai tu.

8. DoReDoS — My lucky day.

9. Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time.

10. Анна Одобеску — Agony.

11. Николета Сава — Esencia del Sur.

12. Дойница Герман — Dance in flames.

13. Феличия Дунаф — Alien.

14. Виорела — The gates of love.

15. Вера Цуркану — Black Heart.

16. Руслан Цэрану — Come to life.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Конкурсант из Молдовы выступит в первой половине второго полуфинала. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.