Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
В глазу американки завелись глисты
В соцсетях набирает популярность флешмоб #зачемрожала
Летчик-эксперт рассказал о крушении Ан-148
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
В Петербурге обнаружили мумию пенсионера в обнимку с куклой
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
СМИ: Киев не знает, к чему приведет атака Крыма
Орбакайте появилась на публике с массивным крестом на шее
Мелания Трамп посетила детский хоспис в пальто за $3000
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
15 февраля, источник: Sputnik.md

Евровидение в Молдове: жребий определил порядок выступления в финале

Все конкурсанты узнали свой порядковый номер выступления в финале национального отбора.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. В результате прошедшей в четверг жеребьевки участники финала национального отбора на «Евровидение-2018» узнали, какими по счету они представят свой конкурсный номер 24 февраля.

По итогам «живых прослушиваний» из 27 исполнителей и музыкальных коллективов члены жюри отобрали 16 участников следующего этапа национального отбора. Первоначально предполагалось провести еще два этапа, однако оргкомитет принял решение допустить всех к финалу, который состоится 24 февраля.

Читайте также
Рыбак: меня звали представлять Беларусь на «Евровидении»

В ходе жеребьевки каждый участник сам выбирал порядковый номер. Если он отсутствовал, за него мог это сделать его представитель. Если же и его не было, то выбор делали организаторы.

Порядок выступления участников выглядит так:

1. Толик — Broken Glass.

2. Лавиния Русу — Altundeva.

3. Bella Luna — Moments.

4. Анна Тимофей — Endlessly.

5. Илья Сорочан & Dasha DaGro — Minds & Veins.

6. Che MD — Inima-n stângă

7. Константин Кобылян — Numai tu.

8. DoReDoS — My lucky day.

9. Sandy C & Aaron Sibley — Once upon a time.

10. Анна Одобеску — Agony.

11. Николета Сава — Esencia del Sur.

12. Дойница Герман — Dance in flames.

13. Феличия Дунаф — Alien.

14. Виорела — The gates of love.

15. Вера Цуркану — Black Heart.

16. Руслан Цэрану — Come to life.

«Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая. В нем примут участие представители 43 стран. Из каждого полуфинала дальше пройдут по 10 участников. В финале их уже ждет Португалия, как победитель 2017 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

Конкурсант из Молдовы выступит в первой половине второго полуфинала. Также в первой части этого отборочного раунда на сцену выйдут конкурсанты из России, Сербии, Дании, Румынии, Австралии, Норвегии, Сан-Марино, Нидерландов, а во второй половине выступят артисты из Черногории, Швеции, Венгрии, Мальты, Латвии, Грузии, Польши, Словении и Украины. Этот этап пройдет 10 мая.

В первый полуфинал попали Белоруссия, Болгария, Литва, Албания, Чехия, Бельгия, Исландия, Азербайджан, Израиль, Эстония (все в первой половине), а также Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Армения, Кипр, Хорватия, Греция и Македония. Представители этих стран выйдут на сцену 8 мая.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране
Евровидение в Молдове: что решил жребий о финале
МИД допустил гибель пяти россиян под ударом коалиции в Сирии
Суд: иммиграционный указ Трампа ущемляет права мусульман
СМИ: курды и Дамаск договорились о вводе войск в Африн
Россия решила взять в долг у своих граждан
Президенту Татарстана могут поменять пост
Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов
МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера О главных событиях 15 февраля на Олимпиаде
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь