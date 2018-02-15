В Крыму в 2017 году отдохнули 800 тысяч украинцев

В Крыму по итогам 2017 года отдохнули 800 тысяч жителей Украины.

— Порядка 800 тысяч жителей Украины пересекли границу в прошлом году с целью отдыха. Это серьезные цифры. Мы доброжелательно к этому относимся. Мы один народ. Согласитесь, на полуострове украинцев спокойно принимают — в отличие от того как крымчан принимают в сопредельном государстве, — отметил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Всего в 2017 году в Крыму отдохнули 5,395 миллиона туристов. Это на 3,2% меньше, чем в 2016 году. Статистика показывает, что 43% отдыхающих прибыло авиатранспортом, 42% — паромной переправой, а 15% — другими видами транспорта.