Источники: задержан директор минского Дворца спорта

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Директор столичного Дворца спорта Сергей Пранович задержан, данную информацию Sputnik сообщили два не связанных между собой источника.

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Пранович руководил Дворцом спорта около десяти лет — при нем на площадке прошел не один десяток концертов и аншлаговых спортивных мероприятий.

По данным источников, Прановича задержали на прошлой неделе, 7 февраля. Предполагается, что вопросы у правоохранителей к руководителю учреждения могли возникнуть в связи с подозрением в коррупции.

В компетентных органах Sputnik пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Во Дворце спорта Sputnik отказались сообщить о том, есть ли на рабочем месте Пранович. На вопрос о возможном его задержании в приемной Дворца ответили «спрашивайте у своих источников» и отказались что-либо добавлять.

В настоящее время на сайте организации информации о директоре нет — имеются данные только об исполняющем обязанности.

Не исключается, что правоохранители могли иметь претензии к руководству Дворца спорта по ряду причин в числе которых недавний ремонт здания, порядок организации концертов и других мероприятий, субаренды.