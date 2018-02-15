Министр образования Молдовы рассказала о судьбе школ в стране

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 фев — Sputnik. Множество школ вновь откроется в Молдове после прошедшего процесса оптимизации образовательных учреждений, заявила в интервью Sputnik министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

По ее словам, это решение принято после проведенной оценки системы образования в Молдове, а также обращений, поступивших в министерство со стороны граждан.

«Люди обозначили многочисленные проблемы, с которыми столкнулись в результате ликвидации школ», — отметила Бабук, подчеркнув, что, исходя из этого, министерство приступило к оценке процесса оптимизации образовательных учреждений в стране.

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Как пояснила министр, оценка будет производиться на основе нескольких критериев: каковы экономические и общие последствия закрытия школ, и как это повлияло на педагогическое сообщество и учеников в этих школах.

Бабук подчеркнула, что жители многих населенных пунктов направили запросы о возобновлении работы школ. Она отметила, что до начала нового учебного года 2018−2019 увеличится число учебных заведений, которые вновь откроются после прошедшего процесса оптимизации.

«Речь, в первую очередь, идет о возобновлении работы начальных школ, так как больше всего пострадали от реорганизации и оптимизации образовательных учреждений дети, которые учатся в начальных классах. Они — самые маленькие и самые незащищенные», — пояснила министр.

Глава Минобразования обратила внимание на возобновление работы первых трех школ в Хынчештском, Сорокском и Оргеевском районах. Она отметила, что, когда в профильное ведомство обратились родители и представители местной власти этих населенных пунктов, министерство акцентировало внимание исключительно на этих запросах, «поступившим с территории».