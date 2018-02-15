Предсказать инфаркт можно будет всего за 5 минут

SensAheart работает подобно глюкометру — взятая у пациента капля крови помещается на тест-полоску, а спустя пять минут устройство выдает готовый результат. Прибор анализирует концентрации тропонина и FABP3 — белков, изменение уровня которых ассоциировано с сердечным приступом.

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Прибор может использоваться как кардиологами, так и самими пациентами. Результат можно получить в кратчайшие сроки, гораздо быстрее, чем при применении других методов. Точность диагностики SensAheart достигает 95%.

Эмиль Кац (Emil Katz), руководитель Novamed и один из разработчиков прибора, поясняет, что мысль о создании SensAheart появилась у него после того, как несколько его близких родственников и друзей умерли от инфаркта. Некоторые из них испытывали неприятные симптомы в течение нескольких дней, однако не обращались за врачебной помощью. Из-за того, что они не обратили внимание на беспокоящие их симптомы и не оказались в больнице вовремя, спасти их не удалось.

На положительный результат, указывающий на высокий риск развития инфаркта, укажут две полоски. Их обнаружение свидетельствует о том, что пациента необходимо доставить в больницу и оказать ему экстренную помощь, пишут med.vesti.ru.