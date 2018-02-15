Предсказать инфаркт можно будет всего за 5 минут
Израильская компания Novamed создала устройство SensAheart, с помощью которого можно предсказывать наступление инфаркта.
Израильская компания Novamed создала устройство SensAheart, с помощью которого можно предсказывать наступление инфаркта.
SensAheart работает подобно глюкометру — взятая у пациента капля крови помещается на
Прибор может использоваться как кардиологами, так и самими пациентами. Результат можно получить в кратчайшие сроки, гораздо быстрее, чем при применении других методов. Точность диагностики SensAheart достигает 95%.
Эмиль Кац (Emil Katz), руководитель Novamed и один из разработчиков прибора, поясняет, что мысль о создании SensAheart появилась у него после того, как несколько его близких родственников и друзей умерли от инфаркта. Некоторые из них испытывали неприятные симптомы в течение нескольких дней, однако не обращались за врачебной помощью.
На положительный результат, указывающий на высокий риск развития инфаркта, укажут две полоски. Их обнаружение свидетельствует о том, что пациента необходимо доставить в больницу и оказать ему экстренную помощь, пишут med.vesti.ru.
Стоимость прибора составляет около 30 долларов. SensAheart уже используется врачами в Израиле и некоторых странах Европы. Разработчики ожидают, что в дальнейшем новинку начнут применять кардиологи и в США.
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