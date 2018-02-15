Полиция изучает видео «свадьбы дальнобойщиков» в Шымкенте

Источник: Tengrinews

На кадрах ролика, опубликованного в соцсетях и подписанного «Свадьба?», несколько грузовых фур белого цвета едут сразу по двум полосам дороги, не давая возможности проехать другим автомобилям.

Во главе колонны едет люксовый Mersedes S-класса с шымкентскими государственными регистрационными знаками. Большегрузные автомобили передвигаются без государственных номерных знаков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfImxHLhRdL/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfImxHLhRdL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Свадьба???? #_dag_dalnoboy05_ @kiz_trans @radjab_7777 @magomed_816_ @dalnoboy_life #дорога #россия #европа #man #tgx #tgs #tga #вольво #fh #fm #volvo #daf #cf #xf #scania #скания #водила #шофер #грузоперевозки #дорогироссии #перевозка #дальнобойная_романтика #опыт #зима #2018 #слепаязона #дальнобойщики #дальнобой #дальнобойщик</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/_dag_dalnoboy05_/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> _muhammad_424_dalnoboy.?</a> (@_dag_dalnoboy05_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-13T11:02:30+00:00">Фев 13, 2018 в 3:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.