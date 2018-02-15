Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
McDonald’s уберет чизбургеры из детского меню
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Москвичи нашли способ заработать на снегопаде Некоторые москвичи нашли способ извлечь выгоду из снегопада, обрушившегося на российскую столицу
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
СМИ: Киев не знает, к чему приведет атака Крыма
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Ведущих шоу «Орел и Решка» подозревают в служебном романе
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
15 февраля, источник: Tengrinews

Полиция изучает видео «свадьбы дальнобойщиков» в Шымкенте

Необычный кортеж из грузовых автомобилей и машин люкс-класса сняли на видео предположительно в Шымкенте, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На кадрах ролика, опубликованного в соцсетях и подписанного «Свадьба?», несколько грузовых фур белого цвета едут сразу по двум полосам дороги, не давая возможности проехать другим автомобилям.

Во главе колонны едет люксовый Mersedes S-класса с шымкентскими государственными регистрационными знаками. Большегрузные автомобили передвигаются без государственных номерных знаков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предположительно, праздничный кортеж, среди участников которого, похоже, и дальнобойщики, передвигался по улице Аль-Фараби в районе Катынкопр. В местной полицейской службе города сообщили, что видео изучают и к нарушителям примут меры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Жители Венесуэлы изготавливают сувениры из собственных денег
МИД допустил гибель пяти россиян под ударом коалиции в Сирии
Суд: иммиграционный указ Трампа ущемляет права мусульман
СМИ: курды и Дамаск договорились о вводе войск в Африн
Россия решила взять в долг у своих граждан
Президенту Татарстана могут поменять пост
Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов
МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера О главных событиях 15 февраля на Олимпиаде
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь