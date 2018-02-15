Полиция изучает видео «свадьбы дальнобойщиков» в Шымкенте
Необычный кортеж из грузовых автомобилей и машин
Необычный кортеж из грузовых автомобилей и машин
На кадрах ролика, опубликованного в соцсетях и подписанного «Свадьба?», несколько грузовых фур белого цвета едут сразу по двум полосам дороги, не давая возможности проехать другим автомобилям.
Во главе колонны едет люксовый Mersedes
Предположительно, праздничный кортеж, среди участников которого, похоже, и дальнобойщики, передвигался по улице
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