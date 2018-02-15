В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
В воскресенье, 18 февраля, на площади имени В. В. Куйбышева развернется первый в Самаре блинный фестиваль.
В воскресенье, 18 февраля, на площади имени В. В. Куйбышева развернется первый в Самаре блинный фестиваль.
В этот день с 12 до 17 часов для жителей и гостей города лучшие повара знаменитой торговой марки испекут 14 видов самых аппетитных и ароматных блинов по традиционным русским и самарским рецептам.
Кроме того, на фестивале можно будет попробовать пять видов напитков по исконно русским рецептам.
Напомним, традиционно центральной площадкой праздничных событий станет обновленная в прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» площадь имени В. В. Куйбышева. Она будет принимать гостей в течение трех дней — с 16 по 18 февраля.
Рядом с входом в усадьбу будет работать сцена — «балаган», на которой пройдут
Для маленьких гостей вдоль усадьбы Самарского Деда Мороза будут установлены фотозоны: «Богатырские сапоги» и «Сковорода» и городок детских деревянных аттракционов.
Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города в воскресенье, 18 февраля, с 12.00 до 17.00.
Второй год самым заметным объектом на проводах зимы станет
На центральной сцене выступят лучшие профессиональные творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова, театр народной песни «Добро», группа «Лаборатория музыки», фольклорные и эстрадные исполнители, артисты цирка. Состоится творческое соревнование между проектами: программой «Играй, гармонь любимая!» (Первый канал, Новосибирск-Москва) и фестивалем «Душа баяна». Возглавит баттл заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Также на сцене пройдет шоу русских богатырей.
Традиционно в этот день пройдут русские народные забавы: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, вождение хороводов. На площадке аттракционов гости праздника проверят свою ловкость в играх «Гигантские перчатки», «Лошадки», «Футбол», «Тяни-толкай». Продолжают свою работу аттракцион «Горка» и ледовые катки. На прежнем месте жители и гости города увидят световое панно «САМАРА». Все участники народных гуляний смогут посетить фотозону — «Масленичные забавы».
Будет работать на площади имени В. В. Куйбышева и
В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара). Ограничительные меры будут действовать:
— с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года — на площади им. В. В. Куйбышева;.
— с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Также на территории Самары с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади им. В. В. Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская.
Кроме того, с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.
Вход на площадь будет осуществляться через металлодетекторы, размещенные по ул. Красноармейская, ул. Чапаевская, ул. Вилоновская, сообщает
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