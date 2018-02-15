В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль

Источник: РИА "Новости"

В этот день с 12 до 17 часов для жителей и гостей города лучшие повара знаменитой торговой марки испекут 14 видов самых аппетитных и ароматных блинов по традиционным русским и самарским рецептам.

Кроме того, на фестивале можно будет попробовать пять видов напитков по исконно русским рецептам.

Напомним, традиционно центральной площадкой праздничных событий станет обновленная в прошлом году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» площадь имени В. В. Куйбышева. Она будет принимать гостей в течение трех дней — с 16 по 18 февраля.

Для детей и их родителей будет работать проект «Самарская Масленица». Гостей программы ждет увлекательное путешествие со сказочными персонажами, а в доме Деда Мороза посетители проекта встретятся с хозяином усадьбы Дедом Морозом, Снегурочкой и Весной.

Рядом с входом в усадьбу будет работать сцена — «балаган», на которой пройдут концертно-игровые программы и кукольные спектакли для детей. Время работы проекта «Самарская масленица» с 12.00 до 20.00, перерыв — с 16.00 до 17.00.

Для маленьких гостей вдоль усадьбы Самарского Деда Мороза будут установлены фотозоны: «Богатырские сапоги» и «Сковорода» и городок детских деревянных аттракционов.

Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города в воскресенье, 18 февраля, с 12.00 до 17.00.

Второй год самым заметным объектом на проводах зимы станет арт-конструкция «Маслена» в традиционном масленичном стиле. По периметру площадки будут размещены «избушки», в которых гостей праздника угостят блинами и чаем. Здесь же на подиуме будет установлен 4-метровый арт-объект «Самарскiй самоваръ». Рядом с самоваром костюмированные персонажи проведут веселые игровые программы, а гости праздника смогут посоревноваться в исполнении частушек и народных песен.

На центральной сцене выступят лучшие профессиональные творческие коллективы города и области: Государственный Волжский русский народный хор имени П. М. Милославова, театр народной песни «Добро», группа «Лаборатория музыки», фольклорные и эстрадные исполнители, артисты цирка. Состоится творческое соревнование между проектами: программой «Играй, гармонь любимая!» (Первый канал, Новосибирск-Москва) и фестивалем «Душа баяна». Возглавит баттл заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко. Также на сцене пройдет шоу русских богатырей.

Традиционно в этот день пройдут русские народные забавы: «бой на подушках», гиревой аттракцион, перетягивание каната, ходьба на ходулях, подъем на столб с призами, вождение хороводов. На площадке аттракционов гости праздника проверят свою ловкость в играх «Гигантские перчатки», «Лошадки», «Футбол», «Тяни-толкай». Продолжают свою работу аттракцион «Горка» и ледовые катки. На прежнем месте жители и гости города увидят световое панно «САМАРА». Все участники народных гуляний смогут посетить фотозону — «Масленичные забавы».

Будет работать на площади имени В. В. Куйбышева и выставка-ярмарка «Город мастеров». В торговых павильонах будут представлены работы мастеров народных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного творчества. В работе ярмарки примут участие более 120 мастеров из городов Самара, Чапаевск, Сызрань, Похвистнево, Бугуруслан, Ульяновск. На площадке «Города мастеров» в шатрах «Март», «Апрель», «Май» пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Будет организована площадка рукоделия «Вяжем солнце», площадка-презентация резьбы по дереву «Деревянные кружева Самары». По заднему фасаду павильонов ярмарки на баннерах будет организована выставка иллюстраций русских сказок самарского художника Олега Рамодина.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны, а также машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара). Ограничительные меры будут действовать:

— с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года — на площади им. В. В. Куйбышева;.

— с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года — по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская и по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.

Также на территории Самары с 00:00 16 февраля 2018 года до 23:00 18 февраля 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств на площади им. В. В. Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская.

Кроме того, с 08:00 до 19:00 18 февраля 2018 года общественный транспорт будет следовать по скорректированной схеме.