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15 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Движение по трассе Москва — Нижний Новгород будет закрыто 16 февраля

Движение по трассе Москва — Нижний Новгород будет закрыто 16 февраля 2018 года. Об этом ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» сообщило 15 февраля.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, движение будет закрыто с 00:00 до 04:00 на 355 км автодороги М7 «Волга» в районе поселка Золино. Временное перекрытие движения связано с установкой рамной конструкции, на котором в дальнейшем, будет установлен светофор.

Напомним, Канавинский мост в Нижнем Новгороде будет перекрыт на день 28 апреля.

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