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00:41 (мск), источник: Podrobno.uz

«Узстандарт» обнаружил на узбекском рынке косметическую продукцию, вызывающую рак

Агентство «Узстандарт» обнаружило в продаже опасный для здоровья активатор-лифтинг для лица.

Источник: Podrobno.uz

Косметический продукт, содержащий канцероген, был выявлен среди товаров, реализуемых на узбекском рынке.

В составе геля для лица «Newa», израильского производства, был обнаружен N-нитрозодиэтаноламин (NDELA), который является канцерогеном, повышающим вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Опасная для здоровья продукция была выявлена государственными инспекторами «Узстандарта» при проведении изучения и анализа потребительского рынка, сообщается на сайте Агентства.

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