«Узстандарт» обнаружил на узбекском рынке косметическую продукцию, вызывающую рак
Агентство «Узстандарт» обнаружило в продаже опасный для здоровья
Агентство «Узстандарт» обнаружило в продаже опасный для здоровья
Косметический продукт, содержащий канцероген, был выявлен среди товаров, реализуемых на узбекском рынке.
Опасная для здоровья продукция была выявлена государственными инспекторами «Узстандарта» при проведении изучения и анализа потребительского рынка, сообщается на сайте Агентства.
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