«Узстандарт» обнаружил на узбекском рынке косметическую продукцию, вызывающую рак

Косметический продукт, содержащий канцероген, был выявлен среди товаров, реализуемых на узбекском рынке.

В составе геля для лица «Newa», израильского производства, был обнаружен N-нитрозодиэтаноламин (NDELA), который является канцерогеном, повышающим вероятность возникновения злокачественных опухолей.