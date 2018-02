Королева Великобритании запретила пластиковую посуду в своих резиденциях

К проблеме загрязнением пластиком океана регулярно обращается и другой член королевской семьи — Чарльз, принц Уэльский. В прошлом году «Международная группа по устойчивому развитию принца Уэльского» (The Prince of Wales’s International Sustainability Unit) и фонд, основанный яхтсменкой Эллен Макартур, The Ellen MacArthur Foundation запустили конкурс New Plastics Economy Innovation Prize с призовым фондом в $2 млн. Инициатива призывает дизайнеров, ученых и предпринимателей создать упаковку, которая заменила бы пластиковую и помогла бы сократить попадание этого материала в океан.