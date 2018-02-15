Минпромторг рассчитывает на запуск программы продовольственных карточек в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

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«Никто от этого не отказался, что касается сроков, мы очень надеемся, что это произойдет со следующего года», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, не отказалось ли правительство от реализации программы продовольственной помощи населению.

Летом 2017 года Мантуров говорил, что программа продовольственной помощи малоимущему населению будет запущена не раньше второй половины 2018 года.

Тогда же министр отмечал, что объем ежегодных выплат в рамках продовольственной помощи гражданам может составить около 10 тыс. рублей на человека в год.