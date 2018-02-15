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15 февраля, источник: Lenta.Ru

Патриарх Кирилл раскрыл главную миссию девушек

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что главная миссия девушек — рождение детей и их последующее воцерковление, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи, полагает патриарх: «Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего».

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По словам Кирилла, технологии, уровень образования и уровень комфорта дают возможность женщинам сочетать заботу о семье в том числе и с профессиональной деятельностью.

Ранее исследователи НИУ ВШЭ изучили жизнь рабочих и их жен в Москве и в малых городах Владимирской и Вологодской областей и пришли к выводу, что большинство мужчин перекладывают ответственность за воспитание детей на женщин, при этом отрицая идею об их карьерной самореализации. Как отмечали в ВШЭ, считается, прерогатива женщин — «создавать уют», но в действительности многим из них приходится работать в «двойную смену», чтобы обеспечить семью.

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