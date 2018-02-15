Патриарх Кирилл раскрыл главную миссию девушек

Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи, полагает патриарх: «Это, конечно, не единственный идеал. Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего».

Ранее исследователи НИУ ВШЭ изучили жизнь рабочих и их жен в Москве и в малых городах Владимирской и Вологодской областей и пришли к выводу, что большинство мужчин перекладывают ответственность за воспитание детей на женщин, при этом отрицая идею об их карьерной самореализации. Как отмечали в ВШЭ, считается, прерогатива женщин — «создавать уют», но в действительности многим из них приходится работать в «двойную смену», чтобы обеспечить семью.