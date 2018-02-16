Заплати и лети: в Узбекистане должников могут официально перестать выпускать за рубеж

Источник: Podrobno.uz

Это предусмотрено указом главы государства, подписанным в четверг.

Физическим и юридическим лицам, включенным в базу данных, будет запрещено совершать крупные сделки, получать отдельные виды финансово-кредитных, а также государственных услуг.

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Самый интригующий и не совсем понятный пункт — запрет на пользование услугами международных пассажирских перевозок. Получается, что под запрет попадет покупка билетов на самолеты, международные поезда и автобусные рейсы. При этом пока непонятно, смогут ли должники выезжать из страны на собственной машине.

Глава государства Шавкат Мирзиёев поручил Министерству юстиции совместно с Генеральной прокуратурой, Министерством финансов, Центральным банком, НАК «Узбекистан хаво йуллари», АО «Узбекистан темир йуллари» и другими заинтересованными ведомствами до середины апреля внести в правительство проекты нормативно-правовых актов, направленных на реализацию этих мер.

Еще одно интересное нововведение — с 1 марта 2018 года все совершеннолетние физические лица, прописанные в квартире или доме, солидарно несут ответственность по оплате за энергоресурсы и оказанные услуги водоснабжения и водоотведения.

Бюро принудительного исполнения будет вправе ежемесячно осуществлять списание задолженности за поставленные потребителям энергоресурсы с банковских счетов, по которым обслуживаются пластиковые карты данных потребителей, в сумме, не превышающей двух минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП — 172 240 сумов).