Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
В соцсетях набирает популярность флешмоб #зачемрожала
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Американец выступает на Олимпиаде в старых, рваных кедахАмериканский керлингист Тайлер Джордж выступает на Олимпийских играх в рваных кедах, которым уже 8 лет, сообщает The New York Times
В Петербурге обнаружили мумию пенсионера в обнимку с куклой
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов
Самые необычные трамваи
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
СМИ: Киев не знает, к чему приведет атака Крыма
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Ведущих шоу «Орел и Решка» подозревают в служебном романе
Как защитить ребенка от рака
В глазу американки завелись глисты
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
15 февраля, источник: Publika.md

Снежная Молдова: в стране продолжает действовать желтый код метеоопасности (фоторепортаж)

Желтый код метеоопасности в связи с сильным снегопадом продолжает действовать на территории Молдовы. Истекает он в восемь часов вечера.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 64% 756 мм рт. ст. 4 м/с
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Сейчас в Кишиневе снег прекратился, движение транспорта ничем не затруднено, однако в течение дня сегодня были обильные снегопады.

Читайте также
Из-за снегопада на трассе Кишинев-Хынчешты застряло несколько фур

С самого утра на столичные дороги вышли более 60 единиц спецтехники, которые расчищали трассы и дороги от снега.

Также из-за снегопадов около 140 учеников не смогли попасть на уроки, а в нескольких районах отменили работу шести школьных автобусов.

По прогнозам синоптиков, завтра на большей территории страны ожидаются осадки. Ночью от минус пяти до нуля градусов.

В столице этой ночью термометры покажут минус один. Днем ожидается снег и плюс три.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

МИД допустил гибель пяти россиян под ударом коалиции в Сирии
Суд: иммиграционный указ Трампа ущемляет права мусульман
СМИ: курды и Дамаск договорились о вводе войск в Африн
Россия решила взять в долг у своих граждан
Президенту Татарстана могут поменять пост
Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов
МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера О главных событиях 15 февраля на Олимпиаде
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь