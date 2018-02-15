Снежная Молдова: в стране продолжает действовать желтый код метеоопасности (фоторепортаж)

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Сейчас в Кишиневе снег прекратился, движение транспорта ничем не затруднено, однако в течение дня сегодня были обильные снегопады.

С самого утра на столичные дороги вышли более 60 единиц спецтехники, которые расчищали трассы и дороги от снега.

Также из-за снегопадов около 140 учеников не смогли попасть на уроки, а в нескольких районах отменили работу шести школьных автобусов.