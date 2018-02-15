Снежная Молдова: в стране продолжает действовать желтый код метеоопасности (фоторепортаж)
Желтый код метеоопасности в связи с сильным снегопадом продолжает действовать на территории Молдовы. Истекает он в восемь часов вечера.
Желтый код метеоопасности в связи с сильным снегопадом продолжает действовать на территории Молдовы. Истекает он в восемь часов вечера.
Сейчас в Кишиневе снег прекратился, движение транспорта ничем не затруднено, однако в течение дня сегодня были обильные снегопады.
С самого утра на столичные дороги вышли более 60 единиц спецтехники, которые расчищали трассы и дороги от снега.
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По прогнозам синоптиков, завтра на большей территории страны ожидаются осадки. Ночью от минус пяти до нуля градусов.
В столице этой ночью термометры покажут минус один. Днем ожидается снег и плюс три.
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