Ведущий с редким заболеванием показал лицо спустя 25 лет притворства

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После того как журналист рассказал всем о своей болезни, он стал ее международным представителем и вдохновителем носителей диагноза по всему миру. 25 лет назад Ли заметил, что кожа у него на голове частично поменяла цвет. Врачи поставили ему диагноз «витилиго» (нарушение пигментации).

Репортер решил скрыть от коллег свое состояние с помощью макияжа, чтобы не лишиться работы. Однако спустя годы болезнь стала проявляться на руках, и игнорировать ее стало невозможно. По словам Ли, болезнь могла стать смертным приговором для него как для тележурналиста. Однако случилось ровно противоположное: он утверждает, что, увидев себя в зеркале, поклялся не позволить ничему портить его планы.

Через некоторое время коллеги узнали о его диагнозе, но не отвернулись, а решили поддержать, отмечает Lenta.ru.