Посетительниц Берлинале попросили одеваться менее откровенно

Актрис и режиссеров-женщин, которые собираются посетить Берлинский кинофестиваль, призвали отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами. С таким предложением выступила артистка Анна Брюггеманн, пишет The Telegraph.

Актриса посчитала дресс-код мероприятия объективизацией девушек. «От женщин хотят, чтобы они залезали в эти узкие платья с глубокими вырезами и ковыляли на неудобных каблуках, чтобы порадовать наблюдателей, которые будут оценивать их. Пришло время нам показать новый образ своевольной и нетипичной женщины», — подчеркнула 36-летняя Брюггеманн.

Артистка пообещала появиться на мероприятии «в юбке, кроссовках и водолазке». Она запустила онлайн-петицию с хештэгом #nobodysdoll («не ваша кукла»), в которой подробно описала свои взгляды.

Директор кинофестиваля Дитер Косслик прокомментировал призывы Брюггеманн, подчеркнув, что никакого дресс-кода для женщин на мероприятии не предусмотрено. Он попросил посетительниц «приходить в том, в чем им наиболее удобно» и пообещал, что на фестиваль пустят и женщин в ботинках, и мужчин на каблуках.