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15 февраля, источник: Lenta.Ru

Посетительниц Берлинале попросили одеваться менее откровенно

Актрис и режиссеров-женщин, которые собираются посетить Берлинский кинофестиваль, призвали отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами. С таким предложением выступила Анна Брюггеманн, 36-летняя актриса посчитала дресс-код мероприятия объективизацией девушек.

Актрис и режиссеров-женщин, которые собираются посетить Берлинский кинофестиваль, призвали отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами. С таким предложением выступила артистка Анна Брюггеманн, пишет The Telegraph.

Актриса посчитала дресс-код мероприятия объективизацией девушек. «От женщин хотят, чтобы они залезали в эти узкие платья с глубокими вырезами и ковыляли на неудобных каблуках, чтобы порадовать наблюдателей, которые будут оценивать их. Пришло время нам показать новый образ своевольной и нетипичной женщины», — подчеркнула 36-летняя Брюггеманн.

Артистка пообещала появиться на мероприятии «в юбке, кроссовках и водолазке». Она запустила онлайн-петицию с хештэгом #nobodysdoll («не ваша кукла»), в которой подробно описала свои взгляды.

Директор кинофестиваля Дитер Косслик прокомментировал призывы Брюггеманн, подчеркнув, что никакого дресс-кода для женщин на мероприятии не предусмотрено. Он попросил посетительниц «приходить в том, в чем им наиболее удобно» и пообещал, что на фестиваль пустят и женщин в ботинках, и мужчин на каблуках.

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проводится в Германии с 1951 года, 68-я церемония открытия состоится 15 февраля. В 2017 году главный приз мероприятия — «Золотого медведя» — получил венгерский фильм «О теле и душе».

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