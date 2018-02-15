Все школы и училища Озерска закрыли на карантин

В Озерске Челябинской области в эту субботу, 17 февраля, вводится карантин для всех образовательных учреждений. Занятий не будет в городских школах и в организациях дополнительного образования, а также у студентов первых и вторых курсов из учреждений начального и среднего профессионального образования.