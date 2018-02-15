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15 февраля, источник: Комсомольская правда

Все школы и училища Озерска закрыли на карантин

В закрытом городе — эпидемия гриппа.

В Озерске Челябинской области в эту субботу, 17 февраля, вводится карантин для всех образовательных учреждений. Занятий не будет в городских школах и в организациях дополнительного образования, а также у студентов первых и вторых курсов из учреждений начального и среднего профессионального образования.

С понедельника, 19 февраля, в Озерске отменяются спортивные и культурно-массовые мероприятия. Все организации переходят на особый режим работы. Руководители должны принять меры по профилактике ОРВИ и гриппа: не пускать на рабочее место больных сотрудников, проводить дезинфекцию помещений и поощрять ношение масок. Людей семейных просят не водить в детский сад дошколят.

Пока карантин объявлен до 22 февраля.

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