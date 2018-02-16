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00:10 (мск), источник: Kazinform

Метели прогнозируются в Казахстане 16 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег, усилится ветер. Местами ожидаются метель, туман, на юге, юго-востоке и в центре — гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 64% 756 мм рт. ст. 4 м/с

По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15−20 м/с.

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В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются местами метель, туман, ветер 15−20 м/с.

В Павлодарской области — ночью местами ветер 18 м/с с низовой метелью.

В Южно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается низовая метель, в Костанайской области — туман.

В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами — туман.

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