Метели прогнозируются в Казахстане 16 февраля
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег, усилится ветер. Местами ожидаются метель, туман, на юге,
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