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15 февраля, источник: Коммерсантъ-Новости

Уволенному после жалобы Медведеву преподавателю вернули работу

Преподавателя Таганрогского металлургического техникума и заслуженного учителя России Виктора Макаренко, которого уволили после жалобы премьер-министру Дмитрию Медведеву на низкие зарплаты, восстановили в должности. Об этом сообщает ростовское издание «Блокнот».

Господин Макаренко поблагодарил всех, кто откликнулся на его проблему. «Жаль, что проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников присутствует во многих регионах страны», — сказал он «Блокноту».

Виктора Макаренко уволили спустя неделю после того, как он подписался под жалобой в правительство на низкую зарплату. После того, как история получила широкую огласку, Дмитрий Медведев поручил властям Ростовской области разобраться в ситуации.

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