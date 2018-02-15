Уволенному после жалобы Медведеву преподавателю вернули работу

Господин Макаренко поблагодарил всех, кто откликнулся на его проблему. «Жаль, что проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников присутствует во многих регионах страны», — сказал он «Блокноту».

Виктора Макаренко уволили спустя неделю после того, как он подписался под жалобой в правительство на низкую зарплату. После того, как история получила широкую огласку, Дмитрий Медведев поручил властям Ростовской области разобраться в ситуации.