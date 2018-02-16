Сугроб на переплавку. Куда девается снег, вывозимый из столицы?

Источник: РИА "Новости"

Снег, засыпавший недавно Москву, больше напоминал стихийное бедствие — занесённые дороги, упавшие деревья, пострадавшие горожане. Такое «богатство», выпавшее с небес на долю столицы, не так-то просто разгрести, но ещё сложнее утилизировать.

Инфографика Снегосплавные пункты Уборка улиц от снега является одной из наиболее важных задач коммунальных служб зимой.

На передовой линии борьбы со снежным изобилием — АО «Мосводоканал», но его сотрудники знают, как управляться с этим добром. С начала нынешней зимы на 35 снегосплавных пунктах «Мосводоканала» уже утилизировано 11,5 миллиона кубометров снежной массы. Для наглядности поясним: если полмиллиона грузовиков выстроить в цепочку, то получится расстояние в три тысячи километров, это примерно от Москвы до Барселоны (кстати, там-то таких проблем не знают!). Такой же объём снега был утилизирован снежной зимой 2011 года, а ведь нынешний сезон ещё далеко не окончен… Москва представляет собой 170 миллионов квадратных метров поверхностей (улиц, тротуаров, дворов, крыш), с которых нужно убрать снег. Когда выпадает 20 см снега, то по городу это получается 34 миллиона кубометров. А если выпало полметра?

Только за первые выходные февраля были побиты рекорды 1957 и 2013 годов — в эти дни выпало 122% месячной нормы осадков.

Когда-то в незапамятные времена (до 2002 года) снег, убранный с улиц Москвы, сбрасывали в Москву-реку и Яузу. Обычное дело, ведь раньше никому и в голову не приходило, что небесные осадки могут нанести какой-то вред — вспомните хоть сцену из фильма «Ирония судьбы», где грузовик вываливает кузов снега прямо на лёд замёрзшей реки.

Однако Москва отказалась от подобной практики, властями было принято решение о строительстве целой сети снегоплавильных пунктов, которые расположились во всех районах города.

И сегодня снег, прежде чем снова «слиться с природой», проходит тщательную очистку.

Снегоплавильные пункты в городе работают круглосуточно, не зная передышки, праздников и выходных. Каждый пункт принимает от 700 до 800 грузовиков в сутки, на разгрузку автомобиля уходит примерно две минуты. Общий объём переработки каждого пункта — 15 тысяч кубометров снега. С начала больших снегопадов снегоплавильни принимали ежесуточно до 20 тысяч грузовиков снега.

Каждый «снежок» — на счету

Снег «принимают» на пункты с использованием автоматизированного учёта привозимого «добра», снежная масса тщательно подсчитывается. Отслеживает разгрузку система видеонаблюдения, сигнал которой выведен на центральный диспетчерский пункт. Подрядным организациям выданы специальные пластиковые карты, оператор с помощью карты вводит данные автомобиля и количество привезённого снега.

Масса сначала поступает в приёмные бункеры, в которых установлены сепараторы-дробилки — перемолотая масса тает быстрее. Правда, в снегу иногда чего только не попадается — вместе со снегом машины иногда сгребают весьма тугоплавкие предметы.

Встречаются цветочные клумбы, бордюры, а один раз даже детская коляска попалась. Алексей Бойков Замначальника службы эксплуатации снегосплавных пунктов

«Ничего не поделать — издержки производства. В таких случаях мы останавливаем часть дробилки, извлекаем крупногабаритный мусор и продолжаем работу, которая идёт круглые сутки. Я и сам каждую ночь объезжаю снегосплавы — мало ли что — ответственность большая перед жителями, перед городом», — рассказывает заместитель начальника службы эксплуатации снегосплавных пунктов производственно-эксплуатационного управления канализационной сети ССП «Черкизовский» Алексей Бойков.

Очистка — по полной

После предварительного «обмолота» снег начинает плавиться. Таяние происходит за счёт поступления в бункеры сточных вод из городских канализационных каналов и коллекторов. Температура этой воды — примерно 16 градусов круглый год, их вполне достаточно, чтобы снежная масса превращалась в воду. Полностью растаявший снег сбрасывается обратно в канализационные каналы, откуда уходит на городские очистные сооружения и уже там проходит полный «курс» механической и биологический очистки. Московские очистные сооружения спроектированы с достаточным запасом мощности, поэтому даже обильные снегопады не могут негативно отразиться на качестве их работы.