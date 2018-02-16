Сугроб на переплавку. Куда девается снег, вывозимый из столицы?
С начала декабря на 35 снегоплавильных пунктах Москвы утилизировано уже больше 11 миллионов кубометров снега.
С начала декабря на 35 снегоплавильных пунктах Москвы утилизировано уже больше 11 миллионов кубометров снега.
Снег, засыпавший недавно Москву, больше напоминал стихийное бедствие — занесённые дороги, упавшие деревья, пострадавшие горожане. Такое «богатство», выпавшее с небес на долю столицы, не
На передовой линии борьбы со снежным изобилием — АО «Мосводоканал», но его сотрудники знают, как управляться с этим добром. С начала нынешней зимы на 35 снегосплавных пунктах «Мосводоканала» уже утилизировано 11,5 миллиона кубометров снежной массы. Для наглядности поясним: если полмиллиона грузовиков выстроить в цепочку, то получится расстояние в три тысячи километров, это примерно от Москвы до Барселоны (кстати,
Только за первые выходные февраля были побиты рекорды 1957 и 2013 годов — в эти дни выпало 122% месячной нормы осадков.
Однако Москва отказалась от подобной практики, властями было принято решение о строительстве целой сети снегоплавильных пунктов, которые расположились во всех районах города.
Снегоплавильные пункты в городе работают круглосуточно, не зная передышки, праздников и выходных. Каждый пункт принимает от 700 до 800 грузовиков в сутки, на разгрузку автомобиля уходит примерно две минуты. Общий объём переработки каждого пункта — 15 тысяч кубометров снега. С начала больших снегопадов снегоплавильни принимали ежесуточно до 20 тысяч грузовиков снега.
Каждый «снежок» — на счету
Снег «принимают» на пункты с использованием автоматизированного учёта привозимого «добра», снежная масса тщательно подсчитывается. Отслеживает разгрузку система видеонаблюдения, сигнал которой выведен на центральный диспетчерский пункт. Подрядным организациям выданы специальные пластиковые карты, оператор с помощью карты вводит данные автомобиля и количество привезённого снега.
Масса сначала поступает в приёмные бункеры, в которых установлены
Встречаются цветочные клумбы, бордюры, а один раз даже детская коляска попалась.
«Ничего не поделать — издержки производства. В таких случаях мы останавливаем часть дробилки, извлекаем крупногабаритный мусор и продолжаем работу, которая идёт круглые сутки. Я и сам каждую ночь объезжаю снегосплавы — мало ли что — ответственность большая перед жителями, перед городом», — рассказывает заместитель начальника службы эксплуатации снегосплавных пунктов
Очистка — по полной
После предварительного «обмолота» снег начинает плавиться. Таяние происходит за счёт поступления в бункеры сточных вод из городских канализационных каналов и коллекторов. Температура этой воды — примерно 16 градусов круглый год, их вполне достаточно, чтобы снежная масса превращалась в воду. Полностью растаявший снег сбрасывается обратно в канализационные каналы, откуда уходит на городские очистные сооружения и уже там проходит полный «курс» механической и биологический очистки. Московские очистные сооружения спроектированы с достаточным запасом мощности, поэтому даже обильные снегопады не могут негативно отразиться на качестве их работы.
«Поскольку московские очистные сооружения обеспечивают высокую эффективность очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов, экологический ущерб от загрязненного снега в городские водоемы полностью исключен», — пояснили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.