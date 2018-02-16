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12:57 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как стать счастливым: совет ученого-нейробиолога

Американский нейробиолог Моран Серф утверждает, что окружив себя людьми с положительным отношением к жизни, вы можете «заразиться» позитивным подходом, причем для этого вам даже не придется прикладывать сознательных усилий.

BBC Профессор Серф считает, что работа мозга человека синхронизируется с мозгом близких ему людей.

Может ли наш мозг общаться с мозгом находящегося с рядом человека так, что мы этого не замечаем?

Вполне может быть, если верить результатам исследования синхронности нейроимпульсов мозга разных людей, проведенного профессором Мораном Серфом из Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс.

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Более 10 лет профессор Серф изучал процесс принятия решений. Среди прочего, он прибегал к сканированию мозга, при котором на экране загорались определенные его участки в ответ на различные стимулы.

Ученый обнаружил, что если люди проводят много времени друг с другом, активность нейронов в головном мозге у них становится схожей, а иногда практически идентичной.

«Если вы долго находитесь вместе с кем-нибудь, оба мозга начинают работать синхронно», — утверждает профессор Серф.

Синхронизация.

В одном из исследований два человека смотрели один и тот же видеоролик, и характер активности их мозга был чрезвычайно схож. Это можно назвать электрической синхронизацией, и ее можно увидеть на экране компьютера.

BBC Ученые могут увидеть на экране компьютера, какие именно участки мозга задействованы в процессе принятия решений.

«Всего через две недели просмотра одних и тех же фильмов, чтения одних и тех же книг, сходных жизненных ситуаций и разговоров только друг с другом люди начинают использовать практически одинаковые языковые конструкции, испытывают схожие эмоции и разделяют общую точку зрения», — говорит профессор Серф.

Это означает, считает профессор, что лучшее, что вы можете сделать в жизни — тщательно выбирать, с кем вы проводите время.

«Близкие вам люди влияют на ваше восприятие реальности каким-то образом, причем так, что это влияние трудно заметить или объяснить», — говорит он.

«Если вы выбрали себе неподходящего или плохого партнера и провели с ним 10 лет, этот факт серьезно отразится на вашей жизни», — утверждает ученый.

Придумать воспоминания.

В своих исследованиях влияния выбора действий на чувство личного удовлетворения, профессор Серф проанализировал, как именно люди в определенный момент принимают то или иное решение, что они позже помнят об этом, и как они соотносят это решение с решениями других.

Getty Images Колебания нейронов мозга человека могут быть очень схожими с тем, что происходит в полушариях мозга близких ему людей.

По словам нейробиолога, у многих людей есть талант придумывать истории о том, что произошло в прошлом, или же убеждать самих себя в том, что они принимали правильные решения.

«Есть люди, испытавшие в своей жизни что-то очень тяжелое, но им все равно удается убедить свой мозг реинтерпретировать эти события. Это способ синтезирования переживаний в окружающем мире», — говорит он.

Лучший инструмент.

Но как мы тренируем свой мозг это делать?

Getty Images Некоторые могут найти положительную сторону даже в тяжелых событиях прошлого.

«Начать интерпретировать реальность сложно, если вы никогда этого не делали раньше. Самый простой способ — окружить себя людьми с такими способностями», — говорит профессор Серф.

«Если вы проведете с ними достаточно времени, вы почувствуете себя более довольными жизнью. В итоге вы одинаково будете смотреть на мир. — утверждает американский профессор. — И это произойдет само собой. Нет нужды делать это сознательно. В этом и есть польза синхронизации работы мозга разных людей».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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