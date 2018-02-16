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12:21 (мск), источник: Популярная механика

Первая солнечная ферма в открытом океане

В Нидерландах уже нет места, чтобы построить гигантскую солнечную ферму. Поэтому было решено создать ее прямо в океане.

Источник: Популярная механика

В Нидерландах земля очень дорогая, и построить действительно большую солнечную ферму будет невероятно дорого. Дороже, чем во всем остальном мире.

Reuters сообщает, что Нидерланды планируют создать солнечную ферму в океане за следующие три года. Проект начнется с пробного запуска солнечной фермы площадью 30 квадратных метров в 10 км от берега Гааги. Ферма будет расположена между двумя уже существующими ветряками и соединена теми же кабелями, то есть никакой дополнительной инфраструктуры не понадобится.

Если все пройдет гладко — то есть если выдержат панели, а электричество окажется достаточно дешевым, — ферму расширят до полного размера в 2500 квадратных метров. Проектировщики надеются достигнуть этих показателей к 2021 году.

Морские солнечные фермы не только дешевы с точки зрения земельного вопроса. Они еще и получают больше солнечного света, а вода вокруг действует как естественный охладитель, повышая общую эффективность установки. Если у Нидерландов все получится, то это будет первая солнечная ферма, установленная в открытом море.

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