Первая солнечная ферма в открытом океане

Источник: Популярная механика

В Нидерландах земля очень дорогая, и построить действительно большую солнечную ферму будет невероятно дорого. Дороже, чем во всем остальном мире.

Reuters сообщает, что Нидерланды планируют создать солнечную ферму в океане за следующие три года. Проект начнется с пробного запуска солнечной фермы площадью 30 квадратных метров в 10 км от берега Гааги. Ферма будет расположена между двумя уже существующими ветряками и соединена теми же кабелями, то есть никакой дополнительной инфраструктуры не понадобится.

Если все пройдет гладко — то есть если выдержат панели, а электричество окажется достаточно дешевым, — ферму расширят до полного размера в 2500 квадратных метров. Проектировщики надеются достигнуть этих показателей к 2021 году.