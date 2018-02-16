Молдавский спортсмен предстал в неожиданном облике на Олимпиаде

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Выступающий за Молдову на Олимпиаде в Пхенчхане горнолыжник Кристофер Хорл опубликовал фотографию из Южной Кореи, на которой он предстал совсем не в спортивной экипировке.

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На снимке Хорл одет в традиционную корейскую одежду и окружен кореянками.

Спортсмен завершил свои выступления на Играх 15 февраля.

«Закончил и покидаю Пхенчхан-2018. Это был потрясающий опыт. Спасибо за ваши скрещенные пальцы. Никогда не забуду эту Южную Корею», — написал горнолыжник.

Он дебютировал на Олимпиаде 13 февраля, хотя должен был стартовать еще двумя днями ранее. Из-за погодных условий старт перенесли на 15 февраля.

В результате первым для него оказалось выступление в комбинации, где по итогам первой попытки он занял 41 строчку, а во второй не стартовал. В скоростном спуске он финишировал на 40 позиции.