Заслуженный учитель России, уволенный после жалобы Медведеву на низкую зарплату, вернулся на работу

— Да, все хорошо, накануне, 15 февраля, вернулся на свое рабочее место — пояснил Виктор Макаренко. — Благодарю неравнодушных граждан, объединившихся в многочисленное интернет-сообщество, которые искренне откликнулись на мою проблему. Признателен людям, знавшим меня, а также не знакомым. Благодарю бывших выпускников техникума, всех, кто не пожалел времени и выразил мне поддержку. Судя по многочисленным откликам из всех уголков нашей необъятной страны, проблема с отсутствием индексации зарплат бюджетников присутствует во многих регионах.

Педагог не скрывает, что только скандал и последующее вмешательство высших должностных лиц и депутатов помогли в сложной ситуации. А она была хуже некуда.

Для тех, кто еще не в курсе: в металлургическом техникуме Таганрога после назначения нового директора шли тихие междоусобные войны. В какой-то момент часть коллектива, устав от маленьких зарплат, решила отправить коллективную жалобу сразу в 20 организаций, в том числе премьер-министру России, в которой спросили: «Доколе?». Через некоторое время заместитель директора по учебной работе Виктор Макаренко, который первым поставил свою подпись под обращением, получил дисциплинарное взыскание, еще через неделю — второе, а затем последовало увольнение по статье.

Преподаватель высшей категории, проработавший в техникуме 40 лет, отмеченный премией губернатора, обладатель званий «Заслуженный учитель России», «Лучший работник образования Дона», был шокирован таким отношением к себе.

И он решил не молчать, обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию и СМИ. Новость об увольнении заслуженного учителя России после жалобы на маленькую зарплату премьер-министру России неприятно удивила многих. — На момент увольнения Макаренко имел несколько дисциплинарных взысканий, которые были связаны с неоднократным, без уважительных причин, неисполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя руководителя, — пояснила тогда свое решение директор техникума Любовь Лизогуб, вынужденная давать комментарии многочисленным журналистам.

По ее словам, увольнение никак не было связано с коллективным обращением сотрудников техникума в правительство России. Но не все ей поверили.

А вскоре техникум приехала рабочая группа во главе с первым заместителем губернатора Ростовской области. Итог такой: директор техникума приняла решение написать заявление «по собственному», а Виктор Макаренко смог вернуться на работу. А вот нарушений с начислением заработной платы так и не нашли.