Заслуженный учитель России, уволенный после жалобы Медведеву на низкую зарплату, вернулся на работу
Заслуженный учитель России 62-летний Виктор Макаренко, ставший известным на всю Россию
Заслуженный учитель России 62-летний Виктор Макаренко, ставший известным на всю Россию
— Да, все хорошо, накануне, 15 февраля, вернулся на свое рабочее место — пояснил Виктор Макаренко. — Благодарю неравнодушных граждан, объединившихся в многочисленное
Педагог не скрывает, что только скандал и последующее вмешательство высших должностных лиц и депутатов помогли в сложной ситуации. А она была хуже некуда.
Для тех, кто еще не в курсе: в металлургическом техникуме Таганрога после назначения нового директора шли тихие междоусобные войны. В
И он решил не молчать, обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию и СМИ. Новость об увольнении заслуженного учителя России после жалобы на маленькую зарплату
По ее словам, увольнение никак не было связано с коллективным обращением сотрудников техникума в правительство России. Но не все ей поверили.
А вскоре техникум приехала рабочая группа во главе с первым заместителем губернатора Ростовской области. Итог такой: директор техникума приняла решение написать заявление «по собственному», а Виктор Макаренко смог вернуться на работу. А вот нарушений с начислением заработной платы так и не нашли.
— В обращении была изложена информация о нарушении трудового законодательства РФ в части оплаты труда, что не нашло своего подтверждения в ходе рассмотрения указанного вопроса рабочей группой, — пояснили в правительстве Ростовской области, добавив, что «в в техникуме велась недостаточная разъяснительная работа с коллективом по вопросам системы оплаты труда и перспектив ее совершенствования».
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