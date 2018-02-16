Регион представил лучшие практики на Всероссийском форуме «Наставник-2018»

В их числе — практики наставничества в госучреждениях социального обслуживания над молодыми специалистами, которые работают с опекаемыми и приемными семьями, волонтерами и несовершеннолетними. Свой опыт представили специалисты Советского центра социального обслуживания населения, а также Камышинский, Волжский, Ворошиловский социально-реабилитационные центры.