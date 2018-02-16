На следующей неделе ростовчан ждут массовые отключения света

Согласно данным, которые предоставили Ростовские городские электросети, на оборудовании будут производиться работы для исключения в будущем аварийных ситуаций.

В частности 19 февраля подача электроэнергии прекратится с 9 до 17 часов по следующим адресам пер. Чувашский 1−5, 2−6; пер. Краснофлотский 1−11, 2−20; пр. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Закруткина 70−106; ул. Кизлярская 1−11, 2−18; пр. Театральный 32−38; пер. Продольный 1−13, 2−22; ул. Нижегородская 1−19, 2−20; ул. Королева 22, 22 г, 24/ 2, 26/1, 28а, ул. Искуственная 1−9, ул. Зорге 25/7.

Кроме того, с 11 до 14 часов без света останутся жители следующих домов: ул. Тоннельная 9−33; ул. Кооперативная 51−69, 30−58; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; ул. Красина; ул. Профинтерна 19−35; пер. Полюсный, пер. Стандартный; пер. Балтийский.

Во вторник, 20 февраля, с 10 до 15 часов обесточат дома в микрорайоне Сельмаш по адресам: ул. Промышленная 1−45, 24−54; ул. Инструментальная 11−47, 10−18; ул. Селиванова 35−49; ул. Ищенко 2−8, 5−15; ул. Ивахненко 2−10, 7−11; пер. Столярный 1−11, 2−12; пр. Мира 11−21, 12−24; пер. Деревробделочный 1−11, 2−8; ул. Новая 1−25; пер. Бакинский 1−3, 2−4; пр. Шолохова 51−81; пер. Сборный 2. В этот же день с 9 до 17 обесточат дома в Александровке, на Западном и на Чкаловском — речь о пер. Черноморский; пер. Моисеенко, пр. Космонавтов 26, 28, 30/22; ул. Королева 22, 22 г, 24/ 2, 26/1, 28а, ул. Освобождения 3−37; пр. Ленина 2−38, 3−19; ул. Ерёменко 87/1, пр. 40-летия Победы 83, 87/1, 87/2, 89, 91, пер. Днепровский 77−101, 76−104; 108/1; 108 А; 103/18; ул. Павлодарская 55−77, 2−26; ул. Украинская 21−25, 14−18; пер. Беломорский 65−103, ул. 339 Стрелковой Дивизии 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, ул. Малиновского 76, 76/1, 76/2, 78, 78/1, 78б, 78 В, ул. Тоннельная 8−40, 31−85; ул. Кооперативная 11−47, 12−28; ул. Артиллерийская.

В среду, 21 февраля, без света с 9 до 17 часов останутся следующие адреса: ул. Коминтерна 39−59−44−64−61−77−66−86−86б, пер. Чувашский 1−5, 2−6; пер. Хоперский 41−75, 46−90, ул. Закруткина 70−106; пр. Театральный 32−38; пер. Краснофлотский 1−11, 2−20; ул. Кизлярская 1−11, 2−18; пер. Продольный 1−13, 2−22; ул. Нижегородская 1−19, 2−20; ул. Волкова 3, 3/1, 3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3, ул. Искуственная 1−9, ул. Украинская 27−41; пер. Донецкий 65−87, 90−116; пер. Днепровский 105; 108 А, ул. Артёмовская 45−71−70−90, ул. Бакланова 3−7−6−16, пер. Вертолётный 3−9, ул. Володарского 1-я 49−71−72−98, Володарского 2-я 106−128−128−183−131−153−155−183−156, ул. Горбачёва 125−145, ул. Днепростроевская, 119−129−136−148, ул. Круговая 1-я 70−90−79−83, ул. Курортная 67−99−68−100, пер. Лосева 4−5−9, ул. Международная 30−48−31−37, пер. Игарский 81−109, 80−108, ул. Минаева 2−24−3−27−4.

И наконец, в предпраздничный четверг, 22 февраля, света с 9 до 17 часов не будет в следующих домах Ростова-на-Дону: пр. Театральный 32−38; пер. Продольный 1−13, 2−22; ул. Закруткина 1−23, 2−24; 70−106; ул. Мясникова 21−39; ул. Советская 2−12; ул. 13 линия 12−32, 5−27; ул. 17 линия 1−25, 2−24; ул. 19-я линия 2−10, ул. Кизлярская 1−11, 2−18, пер. Краснофлотский 1−11, 2−20; ул. Нижегородская 1−19, 2−20; пер. Чувашский 1−5, 2−6; ул. Искуственная 1−9.