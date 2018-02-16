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12:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Масленицу отметят с размахом в Тальцах в выходные

Тёщины посиделки — так называется пятница в неделю масленицы. Этот день принято проводить в кругу семьи, и обязательно зять должен позвать тёщу в гости и угостить блинами, приготовленными собственноручно. Так что следуем традициям, а в выходные едем сжигать чучело масленицы и провожать зиму. В Тальцах планируются массовые гуляния.

Источник: Вести Иркутск

— Вот у нас какие блины зажаристые, красивые.

Заведённое тесто исчезает на глазах, зато стопка румяных блинов — все выше и выше. Поспеть сразу за четырьмя сковородами непросто, но то ли будет в саму Масленицу, говорит повар Татьяна. В прошлом году на празднике в «Тальцах» съели пять тысяч блинов.

— Блин не клин, брюхо не распорет. То есть блинов можно есть очень много на Масленицу. Это потом мы будем переживать за свою талию, а на Масленицу можно есть, — говорит повар Татьяна Николаева.

Масленица. Для одних — начало Великого Поста, для других — долгожданное событие — конец зимы. Но любимый народный праздник отмечают все. Каждый год перекочевавшие в наши дни обычаи славян-язычников вспоминают в музее «Тальцы». Точь-в-точь, как это делали в старину — с песнями, играми, ряжеными, катанием на лошадях, взбиранием на ледяной столб и сжиганием чучела масленицы.

Смех, радость, веселье — одним словом, Масленица. Такое приподнятое праздничное настроение здесь невольно охватывает не только детей, но и взрослых.

Масленицу в «Тальцах» отмечали всю неделю. Но с размахом праздник здесь встретят в субботу и воскресенье. В полдень начнут работать несколько интерактивных площадок с выступлением артистов Иркутского театра народной драмы.

— Масленица — это когда все собираются, играют в игры, едят блины.
— Жгут масленицу на этот праздник. Очень радостный и весёлый этот праздник.

Несколько дней трактор сгребает снежные поля. В музее готовят парковки для посетителей. Вместить они смогут 15 тысяч автомобилей. Но гостей здесь ожидают ещё больше. Тем более что в выходные погода порадует.

— У нас всё отработано, всё подготовлено. Небольшие нюансы доделываем. И мы готовы принять в эту масленичную неделю около 25−30 тысяч посетителей. И для всех будет парковочное место. И я думаю, для всех будет интересно, — говорит директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

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