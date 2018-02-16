В 2017 году Омскую область покинули свыше 35 тысяч человек. Это следует из отчёта, опубликованного на официальном сайте Омскстата.

Так, согласно опубликованным данным, в 2017 году в Омскую область прибыло 25,3 тысяч человек. А покинули регион — 35,2 тысяч человек. Таким образом, число выбывших превышает число прибывших на 9,9 тысяч человек.

Отметим, что в декабре 2017 года в Омскую область прибыло 2,4 тысяч человек, а около трёх тысяч человек уехали из региона. Следовательно, миграционная убыль составляляет 554 человека.

Добавим, что в пределах Омской области в 2017 году место жительства сменили 28,8 тысяч человек, в том числе в декабре — 2,2 тысяч человек.