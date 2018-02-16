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11:45 (мск), источник: ИА REGNUM

В 2018 году из Петербурга можно будет улететь в Пизу и Кёльн

На некоторых направлениях, которые обслуживались лишь одной авиакомпанией, появятся новые операторы.

Источник: Reuters

Авиакомпании в 2018 году откроют не менее девяти новых направлений из петербургского аэропорта «Пулково». Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал журналистам Евгений Ильин, коммерческий директор ООО «Воздушные ворота северной столицы», компании-оператора «Пулково», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди новых регулярных направлений полётов из Петербурга — Чанду, Пиза, Дрезден, Мальта, Кёльн, Жирона, Гюмри, Пула и Алания. В течение года этот список, вероятно, будет дополнен, отметил Ильин.

Кроме того, на некоторых направлениях, которые раньше обслуживались лишь одной авиакомпанией, появятся новые операторы. В числе таких направлений — Копенгаген, Стокгольм и Франкфурт.

Что касается чартерных рейсов, то в 2018 году ожидается увеличение числа рейсов из Ирана и Китая, кроме того, на выездном направлении может увеличиться число чартерных рейсов в Турцию, отметил Ильин.

Сейчас самыми востребованными внутренними направлениями являются Москва, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Калининград, внешними — Анталья, Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Минск и Париж.

Напомним, в 2017 году аэропорт Санкт-Петербурга обслужил 16,125 млн человек, что стало абсолютным рекордом «Пулково» за всю его историю. В течение прошлого года география полетов из аэропорта пополнилась 16-ю новыми направлениями, регулярные рейсы из аэропорта начали выполнять семь новых авиаперевозчиков.

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