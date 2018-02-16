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11:53 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Погода в Волгограде: морозы отступают

Стабильные морозы, которые накрыли Волгоград и область в середине января, похоже, готовы отступить.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 751 мм рт. ст. 6 м/с

Уже в пятницу дневная температура ожидается в районе -2°С, и пусть ночью синоптики снова прогнозируют морозы в 7−8 градусов, суббота, по данным метеорологов, вновь пройдет лишь с небольшим минусом.

В воскресенье в Волгограде даже ночью столбик термометра не должен опуститься ниже 4 градусов мороза, а днем и вовсе обещают потепление до нуля. При этом вполне возможны осадки в течение всего дня, а это значит, что ночной и утренний снег днем перейдет в снег с дождем.

В начале следующей недели ситуация измениться не должна, ночью прогнозируется небольшой минус, днем — в районе нуля. Так что волгоградцам стоит подготовиться к новым потокам растаявшего льда и снега.

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