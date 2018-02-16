Погода в Волгограде: морозы отступают

Уже в пятницу дневная температура ожидается в районе -2°С, и пусть ночью синоптики снова прогнозируют морозы в 7−8 градусов, суббота, по данным метеорологов, вновь пройдет лишь с небольшим минусом.

В воскресенье в Волгограде даже ночью столбик термометра не должен опуститься ниже 4 градусов мороза, а днем и вовсе обещают потепление до нуля. При этом вполне возможны осадки в течение всего дня, а это значит, что ночной и утренний снег днем перейдет в снег с дождем.