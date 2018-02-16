ВЦИОМ: в топ-3 крупных трат россиян в 2017 году вошли смартфоны, автомобили и ремонт

Источник: РИА "Новости"

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россияне в прошлом году чаще всего тратились на такие крупные покупки, как смартфоны, автомобили, телевизоры и домашние кинотеатры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

«Самым популярным приобретением является мобильный телефон, и число покупателей растет из года в год: если в 2013 году его купили 14%, то в 2017 году — уже 26% россиян. На второе место в рейтинге покупок-2017 вышел автомобиль — его владельцем стал каждый десятый (11% — с 6% в 2015 году), еще по 10% приобрели телевизор/домашний кинотеатр, сделали ремонт в квартире», — говорится в сообщении.

В этом году большинство респондентов планируют потратиться на ремонт (почти каждый пятый — 17%), туристическую поездку (15%), автомобиль (10%), обучение (10%), покупку квартиры или дома (9%). При этом, по данным опроса, россияне готовы все больше тратить на путешествия и учебу: если в 2016 году расходы на них планировали 10% и 3% респондентов, то в 2018 году — уже 15% и 10% соответственно.

Тут весьма и весьма показателен рост внимания к инвестициям в образование! Известно, что это очень долгосрочные вложения, которые будут «отбиваться» годы и десятилетия. Раз люди идут на это, значит вектор развития страны рассматривается ими как позитивный. Олег Чернозуб Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ