Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая актриса из лучших актрис
В глазу американки завелись глисты
Как живут женщины с паническим страхом рожать
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 советов
Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе
В США трансгендерная женщина впервые смогла кормить грудью30-летняя американка, чье имя не раскрывается, на протяжении нескольких лет проходила гормональную терапию
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
«Так выглядит счастье»: Навка поделилась снимком с Песковым
Вдова Хворостовского показала фото с могилы мужа
Екатерина Варнава разделась для фотосессии с женихом
Диснеевская принцесса: Рианна примерила роскошное алое платье
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9Глядя на ценные бумаги
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
11:55 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: в топ-3 крупных трат россиян в 2017 году вошли смартфоны, автомобили и ремонт

В исследовании отмечается, что в 2013 году мобильный телефон купили 14% россиян, а в прошлом году — уже 26%

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Россияне перешли от сбережений к потреблению

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россияне в прошлом году чаще всего тратились на такие крупные покупки, как смартфоны, автомобили, телевизоры и домашние кинотеатры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу на сайте организации.

«Самым популярным приобретением является мобильный телефон, и число покупателей растет из года в год: если в 2013 году его купили 14%, то в 2017 году — уже 26% россиян. На второе место в рейтинге покупок-2017 вышел автомобиль — его владельцем стал каждый десятый (11% — с 6% в 2015 году), еще по 10% приобрели телевизор/домашний кинотеатр, сделали ремонт в квартире», — говорится в сообщении.

В этом году большинство респондентов планируют потратиться на ремонт (почти каждый пятый — 17%), туристическую поездку (15%), автомобиль (10%), обучение (10%), покупку квартиры или дома (9%). При этом, по данным опроса, россияне готовы все больше тратить на путешествия и учебу: если в 2016 году расходы на них планировали 10% и 3% респондентов, то в 2018 году — уже 15% и 10% соответственно.

Тут весьма и весьма показателен рост внимания к инвестициям в образование! Известно, что это очень долгосрочные вложения, которые будут «отбиваться» годы и десятилетия. Раз люди идут на это, значит вектор развития страны рассматривается ими как позитивный.
Олег Чернозуб
Ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 25—26 января методом телефонного интервью. Объем выборки 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Савченко выстрадала золото"
Где работал Жириновский во времена СССР
Российский лыжник выиграл бронзу Олимпиады
Собачий гедонизм: пес, который ненавидит гулять и корчит рожи
Сборная России играет со Словенией в Пхенчхане (видеотрансляция)
Российский фигурист отказался общаться с журналистами на ОИ
Краснодарский судья уволен за нецензурные высказывания
Отцовство назвали причиной преждевременной смерти
Уволенный после жалобы Медведеву учитель вернулся на работу
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан Денис Спицов принес России третью олимпийскую медаль в лыжах
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Тест: определи свой эмоциональный возраст «по Ольге Бузовой» Возраст эмоциональный, основанный на серьезном научном исследовании жизни Ольги Бузовой знаем, как вычислить, только мы
Дети
Захарова дала откровенное интервью о материнстве 42-летняя актриса поделилась подробностями личной жизни. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь