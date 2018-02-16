В Петербурге выбрали подрядчика для ремонта Троицкого моста
Ремонт моста должен быть завершен до 15 октября.
Ремонт моста должен быть завершен до 15 октября.
Компания «Стройинвест» выиграла конкурс на ремонт Троицкого моста в
Начальная (максимальная) цена контракта составляла 27,432 млн рублей. Такую же сумму запросил за свои услуги победитель. Источник финансирования работ — бюджет
Подрядчику предстоит отремонтировать дорожное покрытие, устранить колейность и заново нанести разметку. Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены к середине октября.
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