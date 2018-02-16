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11:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге выбрали подрядчика для ремонта Троицкого моста

Ремонт моста должен быть завершен до 15 октября.

Компания «Стройинвест» выиграла конкурс на ремонт Троицкого моста в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 27,432 млн рублей. Такую же сумму запросил за свои услуги победитель. Источник финансирования работ — бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год.

Подрядчику предстоит отремонтировать дорожное покрытие, устранить колейность и заново нанести разметку. Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены к середине октября.

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