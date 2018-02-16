В Петербурге выбрали подрядчика для ремонта Троицкого моста

Компания «Стройинвест» выиграла конкурс на ремонт Троицкого моста в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 27,432 млн рублей. Такую же сумму запросил за свои услуги победитель. Источник финансирования работ — бюджет Санкт-Петербурга на 2018 год.