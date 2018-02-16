Российская певица Валентина Легкоступова займется культурой в Феодосии

«Конкурс на замещение вакантной должности состоялся в четверг. На место начальника отдела по вопросам культуры администрации Феодосии было три претендента. Валентина Легкоступова признана победителем», — сказали в администрации.
Артистка приступила к новым обязанностям в пятницу.
Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске, когда ей было три года, семья переехала в Феодосию. Певица закончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского. Известность получила после исполнения композиции «Ягода-малина». Также стали популярными ее песни «Капля в море» и «Крымский пляж».
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