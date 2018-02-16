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12:17 (мск), источник: РИА Крым

Российская певица Валентина Легкоступова займется культурой в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев — РИА Новости Крым. Феодосийский отдел по вопросам культуры возглавила заслуженная артистка России, эстрадная певица Валентина Легкоступова. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«Конкурс на замещение вакантной должности состоялся в четверг. На место начальника отдела по вопросам культуры администрации Феодосии было три претендента. Валентина Легкоступова признана победителем», — сказали в администрации.

Артистка приступила к новым обязанностям в пятницу.

Валентина Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске, когда ей было три года, семья переехала в Феодосию. Певица закончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского. Известность получила после исполнения композиции «Ягода-малина». Также стали популярными ее песни «Капля в море» и «Крымский пляж».

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