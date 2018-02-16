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12:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Смольный объяснил, как Сампсониевский собор оказался у прихода РПЦ

Управление ФАС рассматривает жалобу на то, что собор передан приходу.

Источник: ИА REGNUM

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга 16 февраля выступил с разъяснениями о том, каким образом Сампсониевский собор, переданный в пользование Русской православной церкви, оказался в распоряжении церковного прихода собора. В Смольном также подчеркивают, что передача приходу музейных ценностей собора была одобрена Министерством культуры РФ.

Напомним, Санкт-Петербургское управление ФАС в настоящее время рассматривает жалобу на то, что Сампсониевский собор в итоге оказался в руках не Санкт-Петербургской епархии РПЦ, которая подавала заявку на его получение по «закону о реституции» церковного имущества, а приходу храма. Заявитель по делу — депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, ответчик — комитет имущественных отношений Смольного.

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Заявитель усматривает в действиях комитета нарушения распоряжения об использовании собора, которое издано самим же КИО, а также нарушения порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества. Поскольку приход не отвечает по обязательствам епархии и епархия не отвечает по обязательствам прихода.

Как сообщили сегодня в КИО, комплекс зданий Сампсониевского собора — собственно собор, колокольня, часовня и юбилейный домик — был передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ (Московский Патриархат) по договору безвозмездного пользования на основании распоряжения КИО от 26 августа 2016 года. «Договор был заключен с лицом, подавшим заявку», — отметили в комитете, вероятно, имея в виду главу епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, Сампсониевский собор, находившийся до этого в управлении Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», был торжественно передан церкви в январе 2017 года.

Как разъяснили в КИО, в ноябре 2017 года комитет дал разрешение епархии на передачу Сампсониевского собора по договору безвозмездного пользования приходу, являющемуся фактическим пользователем храма. Для этого был заключен договор безвозмездного пользования.

Также произошла передача музейных предметов, хранящихся в Сампсониевском соборе и являющихся его неотъемлемой частью, как, например, иконостас. Это происходило уже вне рамок «закона о реституции», обращают внимание в КИО.

Договоры в отношении музейных ценностей, разъяснили в комитете, заключались не им, а СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор». Договоры заключены с приходом как с фактическим пользователем собора.

«Договоры утверждены Министерством культуры РФ приказом от 23.12.2016 № 2902. Данным приказом Министерства культуры РФ разрешено передать музейные предметы собора приходу», — подчеркивают в комитете имущественных отношений Петербурга. И добавляют:

«Федеральным законодательством не установлена необходимость передачи недвижимого имущества религиозного назначения пользователю музейных предметов, с которым заключен договор на их сохранность».

Заседание комиссии Санкт-Петербургского УФАС России, на котором будет оглашено окончательное решение, состоится 12 марта.

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