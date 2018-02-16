Смольный объяснил, как Сампсониевский собор оказался у прихода РПЦ
Управление ФАС рассматривает жалобу на то, что собор передан приходу.
Управление ФАС рассматривает жалобу на то, что собор передан приходу.
Комитет имущественных отношений (КИО)
Напомним,
Заявитель усматривает в действиях комитета нарушения распоряжения об использовании собора, которое издано самим же КИО, а также нарушения порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества. Поскольку приход не отвечает по обязательствам епархии и епархия не отвечает по обязательствам прихода.
Как сообщили сегодня в КИО, комплекс зданий Сампсониевского собора — собственно собор, колокольня, часовня и юбилейный домик — был передан в безвозмездное пользование
Как сообщало ИА REGNUM, Сампсониевский собор, находившийся до этого в управлении Государственного
Как разъяснили в КИО, в ноябре 2017 года комитет дал разрешение епархии на передачу Сампсониевского собора по договору безвозмездного пользования приходу, являющемуся фактическим пользователем храма. Для этого был заключен договор безвозмездного пользования.
Также произошла передача музейных предметов, хранящихся в Сампсониевском соборе и являющихся его неотъемлемой частью, как, например, иконостас. Это происходило уже вне рамок «закона о реституции», обращают внимание в КИО.
Договоры в отношении музейных ценностей, разъяснили в комитете, заключались не им, а СПб ГБУК «Государственный
«Договоры утверждены Министерством культуры РФ приказом от
«Федеральным законодательством не установлена необходимость передачи недвижимого имущества религиозного назначения пользователю музейных предметов, с которым заключен договор на их сохранность».
Заседание комиссии
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