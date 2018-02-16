Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин, выяснили ученые

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«Как правило, бензин хранится в полностью герметичных контейнерах, и те летучие вещества, которые в нем содержатся, обычно сгорают в двигателях машин. С другой стороны, те же самые вещества используются в растворителях и продуктах личной гигиены как раз по той причине, что они хорошо испаряются. Людям нравятся ароматы, которые имеют подобные продукты, однако почему-то никто не нюхает бензин», — рассказывает Джессика Гилмэн из Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Многие крупные города в мире, расположенные в развитых и в некоторых развивающихся странах, таких как Китай, постоянно испытывают проблемы, связанные со смогом и высоким уровнем загрязнения воздуха. Главным источником этого загрязнения считаются машины и промышленные предприятия, чьи выхлопные газы содержат в себе множество канцерогенов, токсичных аэрозолей и прочих опасных веществ.

Гилмэн и ее коллеги обнаружили, что сегодня выхлопы машин не являются единственными или даже главными загрязнителями воздуха, изучая то, какие канцерогены и другие вредные молекулы содержатся в воздухе квартир жителей различных городов Америки и на их улицах.

Как отмечают ученые, их интересовали не самые распространенные неорганические загрязнители, вроде сернистого газа или паров азотной кислоты, а различные летучие органические вещества, способные вызывать рак и серьезные гормональные нарушения в работе организма.

Подобные вещества содержатся в больших количествах в нефти, бензине и продуктах их горения и традиционно считается, что их главным источником являются машины, заправки и заводы.

Проанализировав статистику, которую собирают экологические ведомства в США, и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи с удивлением обнаружили, что их главным источником сегодня являются не автомобили или промышленные предприятия, хотя их уровень выбросов остается заметно выше нормы, а косметические и бытовые товары.

Как показали наши замеры, концентрации летучих веществ внутри домов часто были в десятки раз выше, чем на улице. Это можно объяснить только тем, что их источником была косметическая продукция из углеводородного сырья. Аллен Голдштейн Эколог из университета Беркли

Эти вещества, как отмечают исследователи, не только повышают вероятность развития рака и прочих болезней у жителей подобных домов, но и негативно влияют на экологию всей местности в целом, способствуя формированию озона в нижних частях атмосферы. Озон, в свою очередь, является главным компонентом смога и сам по себе он может вызвать астму и другие проблемы с легкими.