Баба Люба из Ютуба. Как живёт жительница Ольхонского района после свалившейся на неё известности

Источник: Вести Иркутск

Коньки от Плющенко стоят в сторонке, а она все также катается в валенках с привязанными лезвиями. К бабе Любе, про которую мы первыми сделали сюжет, едут журналисты со всего мира. Как изменилась её жизнь?

— Могу так, могу прямее. Как вы едете, так и сделаем. Как вам лучше.

Увешанной экшн-камерами и в сопровождении беспилотников бабе Любе приходится вновь и вновь показывать журналистам, как она катается на старинных коньках. Словно спортсменка, пенсионерка совершает скоростные заезды и марш-броски.

В интернете 76-летняя женщина стала настоящей знаменитостью. Работники соседних турбаз теперь в шутку называют её «баба Люба из Ютуба». В заброшенный посёлок, где она живёт в одиночестве, потянулись корреспонденты со всего мира. А недавно Любовь Мореходова побывала на телевизионном ток-шоу в Москве.

— Любовь Николаевна — очень удивительный человек. Она активная участница фестивалей самодеятельного творчества. Она постоянная участница наших выставок, — говорти начальник отдела культуры администрации Ольхонского района Елена Дмитриева.

Пенсионерка из Ольхонского района сама управляется с домашним хозяйством. У неё 9 бычков и коров.

— Какой секрет такой, так сказать, бодрости? Никакого секрета нет. Хожу да хожу. Вот и всё. Всю жизнь в труде, наверное. Да, конечно, — говорит местная жительница Любовь Мореходова.

Но несмотря на свалившуюся на неё известность, женщина не зазвездилась, осталась той же доброй и отзывчивой. Жители окрестных деревень уважаются её и часто навещают.

— У нас пока волков нет. Нет, там в Курме были. И медведь был весной. Прямо по деревне ходил. И медведица с медвежатами.

Хоть Баба Люба и не профессиональная конькобежка, она очень интересуется новостями из мира спорта. Особенно тревожит ситуация с нашими олимпийцами. И она приглашает их к себе в гости на Байкал.



— Безо всяких. Если кто может приехать. Почему нельзя, Байкал вон какой большой. Катайтесь на здоровье. Только где и как их можно принять. Человек 5,6,10, — говорит местная жительница Любовь Мореходова.