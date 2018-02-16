Новый бульвар появится в Краснодаре

Общая протяженность зеленой зоны, которую создаст строительная компания по улице им. Кирилла Россинского, составит около 800 метров.

Обустройство новых зеленых зон в городе — скверов и бульваров — один из важных приоритетов. Особенно — в новых микрорайонах, где их не хватает. Также важно, как строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник. Все это — обязательные условия реализации проектов по строительству жилья в Краснодаре. Евгений Первышов, глава Краснодара.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подписание соглашения прошло на стенде Краснодарского края. Свои подписи под документом поставили первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, глава Краснодара Евгений Первышов и директор ООО «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

В рамках соглашения компания «ИНСИТИ» в течение 2018−2019 годов возведет три многоэтажных литера жилого комплекса «ИНСИТИ-Парк» с открытыми парковками и современным бульваром по улице им. Кирилла Россинского.