Новый бульвар появится в Краснодаре
Соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Общая протяженность зеленой зоны, которую создаст строительная компания по улице им. Кирилла Россинского, составит около 800 метров.
Обустройство новых зеленых зон в городе — скверов и бульваров — один из важных приоритетов. Особенно — в новых микрорайонах, где их не хватает. Также важно, как строительство социальной инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник. Все это — обязательные условия реализации проектов по строительству жилья в Краснодаре. Евгений Первышов, глава Краснодара.
Как сообщает
В рамках соглашения компания «ИНСИТИ» в течение 2018−2019 годов возведет три многоэтажных литера жилого комплекса «ИНСИТИ-Парк» с открытыми парковками и современным бульваром по улице им. Кирилла Россинского.
Общая протяженность благоустроенной пешеходной зоны составит около 800 метров. Ее создание разделено на этапы. В первую очередь территорию расчистят от аварийных деревьев и подлеска, после чего ее сформируют по разработанному проекту благоустройства и дендроплану. Затем на территории высадят новые деревья и кустарники, установят лавочки, урны, фонари и прочие элементы декора.
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